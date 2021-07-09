ما هي الحمى السمّية عند الأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 10:47 مساءً - الحمامي السامة لحديثي الولادة، وتسمى أيضاً الحمامي السمية الوليدية أو سمية الحمامي، هي اندفاع جلدي حميد وعابر ومحدود ذاتياً عند الأطفال حديثي الولادة، ما يقرب من 48٪ إلى 72٪ من الأطفال الناضجين يصابون بحالة الجلد هذه، لا تسبب الحالة علامات أخرى للتسمم الجهازي مثل الحمى أو انخفاض درجة الحرارة أو التهيج أو الخمول التقت "الخليج 365 نت" الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، للتعرف على أعراض وأسباب وتشخيص وعلاج الحمامي السامة عند الوليد.

أعراض وعلامات الحمامي السمية عند الوليد

أعراض وعلامات الحمامي السمية عند الوليد

قد يبدأ تسمم حمامي الوليد عادة في غضون الأيام الستة الأولى من الحياة. ومع ذلك، قد يتأخر ظهور الحالة لدى بعض الأطفال حتى عمر أسبوعين. نادرا ما يظهر الطفح الجلدي الحمامي عند الولادة، قد يبدأ الطفح الجلدي على الوجه وينتشر إلى الجذع والأطراف. عادة ما يتم الحفاظ على راحة اليد وباطن القدم في معظم الحالات، يظهر الأطفال بشكل جيد بخلاف الطفح الجلدي.

حتى عمر أسبوعين. نادرا ما يظهر الطفح الجلدي الحمامي عند الولادة، قد يبدأ الطفح الجلدي على الوجه وينتشر إلى الجذع والأطراف. عادة ما يتم الحفاظ على راحة اليد وباطن القدم في معظم الحالات، يظهر الأطفال بشكل جيد بخلاف الطفح الجلدي. قد تلاحظين أياً من الأنواع التالية من الطفح الجلدي في الحمامي السامة لحديثي الولادة:

اللطاخات الحمامية هي بقع حمراء مسطحة على الجلد.

الحطاطات عبارة عن نتوءات صغيرة على الجلد.

البثرات عبارة عن نتوءات صغيرة مليئة بالصديد أو السوائل.

يمكن لعجلة حمراء غير منتظمة أن تحيط بالبثور والحطاطات الصفراء، يمكن أن تتلاشى هذه البثور الجلدية على مدار عدة أيام، هذا يعني أنها قد تزيد أو تنقص في العدد أو الحجم أو الشدة على مدار أيام.

كم من الوقت يستغرق لتختفي Erythema Toxicum؟

تكون معظم الآفات الجلدية في الحمامي السامة عابرة أو مؤقتة، غالباً ما تختفي في غضون ساعات قليلة وتعاود الظهور على أجزاء أخرى من الجسم غير باطن القدم وراحة اليد، قد تختفي سمية الحمامي في غضون سبعة إلى أربعة عشر يوماً من اليوم الأول من ظهورها، تتلاشى الانفجارات الجلدية دون ترك أي ندوب.

أسباب الحمامي السامة للوليد

السبب الدقيق للحمامى السامة عند الوليد غير معروف ويعتبر رد فعل تحسسي لأن الآفات الجلدية تظهر ارتشاحاً يوزينياً كبيراً، الحمضات هي نوع من خلايا الدم البيضاء، ويمكن أن يكون رد الفعل التحسسي تجاه الخلايا الليمفاوية للأم (نوع من خلايا الدم البيضاء)، ومع ذلك فشلت الدراسات الحديثة في إثبات وجود خلايا الأم في الآفات الجلدية.

يشير عدم وجود آفات جلدية في المناطق غير الحاملة للشعر، مثل راحة اليد والقدمين، إلى أن تسمم الحمامي يمكن أن يكون استجابة للميكروبات التي تخترق بصيلات الشعر، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الميكروبات وآلية تطور الحمامي السمية الوليدية، لا يوجد تنبؤ جيني معروف بتسمم الحمامي، يميل الأطفال الخدج إلى أن يكونوا أقل عرضة للتأثر بالحالة لأسباب غير معروفة.

تشخيص الحمامي السامة للمواليد

يمكن للأطباء تشخيص تسمم الحمامي بناءً على السمات السريرية، تعتبر خصائص الطفح الجلدي وعدم وجود أعراض مرتبطة بها هي مفتاح التشخيص، يمكن أن تظهر خزعة الجلد العلوي تحتوي البثور والحطاطات أيضاً على هذه الخلايا الالتهابية وتوجد عادةً حول بصيلات الشعر.

التشخيص السريري كافٍ في معظم الحالات، ولا يُطلب تحليل مخبري، يطلب الأطباء في كثير من الأحيان بعض الاختبارات لاستبعاد حالات مماثلة، يشمل التشخيص التفريقي للحمامي السامة عند الوليد الشروط التالية :

تقيح الجلد.

داء المبيضات الخلقي.

التهاب الجريبات العنقودية.

الإنتان.

حب الشباب الوليدي (حب الشباب عند الأطفال).

الحماق الوليدي.

الدخنيات (طفح حراري).

الهربس.

التجلط البثري العابر للولدان (TNPM).

سلس البول الصباغي.

داء البثور الطفولي

علاج الحمى السمية

أدوية

لا يتطلب تسمم حمامي الوليد أي علاج لأنه يتلاشى في غضون أيام أو أسابيع دون أي مضاعفات، يقوم الأطباء بتثقيف الوالدين حول المسار الطبيعي لهذه الحالة ونصحهما بعدم تطبيق أي كريمات بدون وصفة طبية أو علاجات أخرى، غالباً ما يشير أطباء الرعاية الأولية إلى أطباء الأمراض الجلدية للأطفال للتشخيص التفريقي، مضادات الفطريات والكريمات المضادة للبكتيريا لا تكون فعالة إلا في علاج الطفح الجلدي لحديثي الولادة التي تسببها الالتهابات الفطرية والالتهابات البكتيرية.

إلى أطباء الأمراض الجلدية للأطفال للتشخيص التفريقي، مضادات الفطريات والكريمات المضادة للبكتيريا لا تكون فعالة إلا في علاج الطفح الجلدي لحديثي الولادة التي تسببها الالتهابات الفطرية والالتهابات البكتيرية. يمكن أن يظهر تسمم حمامي المولود الجديد بعد أيام قليلة من إحضار الطفل إلى المنزل، يُنصح باستشارة طبيب الأطفال في جميع الحالات المتعلقة بالجلد في فترة حديثي الولادة، يمكنهم المساعدة في تحديد السبب الدقيق والتدخل إذا لزم الأمر. يمكنك ترك تسمم الحمامي يأخذ مجراه الطبيعي؛ لأنه يتلاشى دون التسبب في تلف الجلد أو الندوب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

