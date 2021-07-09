كم يعيش الجنين بعد نزول الماء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 10:47 مساءً - جدول محتوى

معلومات عن نزول الماء قبل الولادة

كيف أعرف أن ماء الجنين يتسرب؟

ماذا أفعل عند التأكد من نزول ماء الجنين؟

ماء الجنين هو السائل الأمنيوسي الذي يحيط به داخل الرحم، ويغذي جنينك، ويحافظ عليه دافئاً ويحميه من أي عدوى، كما أنه يساهم في تكوين الرئة والجهاز الهضمي، من الطبيعي أن ينزل ماء الجنين قبل الولادة مباشرة أو خلالها، ولكن ماذا إذا نزل باكراً، وكم يعيش الجنين بعد نزول الماء؟ مجموعة من الأسئلة والمعلومات، تجيبك عليها "الخليج 365 وطفلك" بعد أن استشارت الخبراء.

معلومات عن نزول ماء الجنين قبل الولادة

التدخين من عوامل نزول ماء الجنين مبكراً

1 - ماء الجنين ليس ضرورياً لحياته بعد الأسبوع 23، إذ إنه في هذا التوقيت يعتمد على الحبل السري والمشيمة في الحصول على ما يحتاج من مواد غذائية، لكن بالطبع نزول الماء قد يكون له آثار جانبية مثل تعرضك أنتِ وجنينك للعدوى، أو صعوبات في اكتمال رئته.

2 - إذا نزل ماء الجنين، وما زال جنينك في مرحلة النمو والاكتمال، أي قبل الأسبوع 37، فقد ينتظر الطبيب عدة أسابيع قبل تحفيز الولادة، وستكون متابعته لك دقيقة لكِ، ستتناولين بعض المضادات الحيوية، لحمايتك من أي عدوى، وربما يعطيكِ الطبيب حقن كورتيزون ليساعد رئة الجنين على الاكتمال.

3 - إذا نزل ماء الجنين بعد الأسبوع 37، فقد ينتظر الطبيب 48 ساعة قبل الشروع في تحفيز الولادة بالطلق الصناعي، أو قبل اللجوء للولادة القيصرية، وبعض البروتوكولات العلاجية تنتظر 24 ساعة فقط.

4 – اعلمي أن التدخين من العوامل التي تسبب نزول ماء الجنين مبكراً، لذا توقفي عن هذه العادة المضرة خلال الحمل.

كيف أعرف أن ماء الجنين يتسرب؟

كيف أعرف أن ماء الجنين يتسرب؟

إليكِ بعض أعراض نزول ماء الجنين وطريقة نزوله:

وجود بلل في ثيابك الداخلية.

رؤية سائل شفاف أو أصفر فاتح يتسرب منك.

تميز السائل بأنه من دون رائحة، عكس البول قوي الرائحة.

قد تتسرب السوائل منكِ على دفعات سواء بكميات صغيرة أو كبيرة، وقد تندفع مرة واحدة بكمية كبيرة.

ان كان التسرب بكميات صغيرة أو كبيرة فاتصلي بطبيبك فوراً وأخبريه

ماذا أفعل عند التأكد من نزول ماء الجنين؟

سواء كان بكميات صغيرة أو كبيرة، دفعة واحدة أو على دفعات، في أي وقت خلال الحمل سواء اقتربت الولادة أم ما زالت بعيدة، فاتصلي بطبيبك فوراً وأخبريه، واذهبي إلى المستشفى، حيث سيتبع الطبيب الخطوات الآتية:

1 - فحص السائل المندفع منكِ للتأكد من أنه ماء الجنين.

2 - فحصك سريرياً للتأكد من أنكِ بصحة جيدة ولا تعانين عدوى أو مشكلات أخرى.

3 - فحصك بالسونار للتحقق من كمية السائل الأمنيوسي الموجودة حول جنينك، والتأكد من أنه بصحة جيدة، ولا يعاني مشكلات.

4 - التحقق من عدم إصابة السائل بأنواع معينة من البكتيريا التي قد تنتقل إلى جنينك وتسبب له عدوى.

5 - قد يكون من الأفضل لجنينك الانتظار مع تناول مضادات حيوية والمتابعة الدقيقة لكِ وله، أو تحفيز الولادة صناعياً أو الولادة القيصرية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.