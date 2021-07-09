شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تركيزك يزيد قبل الامتحان.. 6 نصائح لازم تعملها قبل دخول اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات غداً، ويسعى الآباء التى توفير طقوس معينة تساعد أبنائهم على المذاكرة وزيادة التركيز، ويلعب النوم والنظام الغذائى دورا هاما فى زيادة قدرة الطلاب على التركيز والاستيعاب، بجانب العادات الصحية التى تحفز المخ لليقظة والانتباه.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس فهناك بعض النصائح التى لابد من اتباعه قبل الامتحان:1.النوم بقدر كافى

أوصى الخبراء بضرورة الحصول على عدد ساعات تتراوح من 8 إلى 10 ساعات خلال اليوم، وذلك لمن تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 سنة، فإن عدم الحصول على الساعات الموصى بها يؤثر على الأداء المعرفي، بجانب الشعور بالمزاج السىء، لذا يجب النوم جيدا ليلة الامتحان لزيادة القدرة على التركيز.

2.تناول القهوة قبل الامتحان

تناول فنجان من القهوة قبل الدخول للامتحان لأنها تساعدك على التركيز وزيادة القدرة على تنشيط الدماغ لأنها تحتوى على الكافيين الذى يحفز الدماغ على تلقى المعلومات .

3.الإكثار من الماء

يستحوذ الماء على 75% من دماغ الانسان، لذا فان الإكثار من تناول الماء يساعدك على زيادة القدرة على التركيز وحفظ المعلومات واسترجاعها وقت الامتحان.

4. ممارسة الرياضة قبل الذهاب للامتحان

حاول السيطرة على شعورك بالقلق والتوتر من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية قبل الذهاب للامتحانات والتى تحفزك وتزيد من تركيزك.





5. تناول الموز قبل الامتحان

الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، بجانب انه يمنحك الطاقة ويساعد الدماغ على الشعور باليقظة وزيادة التركيز.

6. تناول اوميجا 3

احرص على تناول مصادر فيتامين اوميجا 3 من خلال تناول الأسماك والمكسرات مثل اللوز والكاجو التى تساعدك على التركيز وتنشيط الذاكرة