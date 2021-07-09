كوبا تمنح لقاح "عبد الله" المضاد لكوفيد ترخيصا طارئا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رخصت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح المرشح "عبد الله" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولقاح "عبد الله" تم تطويره في الجزيرة، وهو أول لقاح مصمم ومطور بالكامل في أمريكا اللاتينية.



وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في تويتر إنها قررت "منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح الكوبي عبد الله بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمعايير المطلوبة من حيث الجودة والسلامة والفعالية".

و"عبد الله" هو الأبرز بين 5 لقاحات تم تطويرها في كوبا، وهو فعال بنسبة 92,28% ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية "بيو كوبا فارما" الحكومية.

وثمة في كوبا 4 لقاحات أخرى مرشحة، بينها لقاح "سوبيرانا 2" الذي جعلت النتائج الجزئية لفعاليته (62 بالمئة بعد جرعتين من الجرعات الثلاث) الباحثين واثقين من الحصول على ترخيص لاستعماله قريبا.

وتلقى حتى الثلاثاء حوالي 6,8 مليون كوبي جرعة واحدة على الأقل من "عبد الله" أو "سوبيرانا 2" في إطار برنامج تلقيح في المناطق الأكثر تضررا في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

وصار نحو 1,2 مليون من إجمالي 11,2 مليون ساكن محصنين بشكل كامل.

وكوبا التي سجلت 224,798 إصابة و1459 وفاة تأمل في تلقيح 70% من سكانها بحلول نهاية آب/أغسطس واستكمال تحصين البقية في غضون هذا العام.

تستند اللقاحات الكوبية إلى البروتين المؤتلف، ما يتيح تخزينها في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات وهو أمر يعطيها جاذبية دولية. وتؤكد كوبا أنها تتواصل مع "أكثر من 30 دولة" حول لقاحاتها.