شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نحتاج لتناول البروتين يوميًا؟.. وما هى أضرار نقصه بالجسم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين هو أكثر العناصر الغذائية التي يساء فهمها، من كونها مرتبطة بحصوات الكلى إلى كونها مسئولة عن تقوية العضلات، كان البعض ينظر إلى البروتين على أنه غذاء معقد يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، لكن نظام الكيتو الغذائى غير هذا المفهوم، والآن أصبح الأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن يهتمون بتناول البروتين، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

ما هو البروتين ولماذا نحتاجه؟

البروتين هو من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم لبناء كتلة العضلات، إنه ضروري لعمل الكثير من وظائف الجسم الحيوية ونقصه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.



البروتين

ماذا يفعل نقص البروتين للجسم؟

يمكن أن يسبب انخفاض البروتين تقلبات فى المزاج والتهيج وضباب الدماغ، ويسبب نقص البروتين أيضًا تقصف الأظافر وتساقط الشعر، خاصة أن يتكون كل من الشعر والأظافر والجلد بشكل أساسي من البروتين.

كشفت الأبحاث أيضًا كيف يمكن أن يؤدي نقص البروتين وسوء التغذية إلى زيادة قابلية الجسم للإصابة بالأمراض المختلفة.

البروتين حيوي لتخليق الهرمونات والناقلات العصبية، كما أنه مهم لصحة عظامنا، لأن 50 بالمائة من عظامنا عبارة عن بروتين من حيث الحجم، كما أن تناول البروتين عالي الجودة يمنع الشيخوخة.



مصادر البروتين

ما هي كمية البروتين التي يجب أن نستهلكها؟

تختلف متطلبات البروتين من شخص لآخر وتعتمد على العمر والطول والوزن ومستوى النشاط وما إلى ذلك، يجب أن يستهلك الشخص من 1-1.5 جرامًا من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، فإذا كان وزنك 60-65 كجم فإن الحصة اليومية المثالية من البروتين ما بين 60 و 90 جرامًا، بينما يجب أن يستهلك الرياضيون والعدائون بشكل مثالي من 2-3.5 جرام من البروتين لكل كيلو جرام.

هل يمكن أن يساعد البروتين في إنقاص الوزن؟

نعم، إن تناول المتطلبات اليومية المثالية من البروتين يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن، لسبب بسيط هو أنه يمنحك شعورًا بالامتلاء والشبع ويؤدى إلى انخفاض هرمون الجوع، كما يساعد البروتين فى تسريع عملية التمثيل الغذائي، وقد يؤدي نقص البروتين في الجسم إلى انخفاض مستويات السكر في الدم ما يترتب عليه إثارة الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.