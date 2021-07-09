شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم أتكنز أسهل وسيلة لخسارة 4 كيلو من وزنك فى اسبوعين.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد أنظمة الريجيم وتختلف وفقا للنظام الغذائي المتبع فى كل حمية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون وحرقها، من أجل تحقيق حلم النحافة وخسارة الوزن الزائد بأسرع الطرق.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز اوف انديا" ، فإن ريجيم أتكنز يعد أحد أنظمة الريجيم التى تعتمد على الاعتماد على تناول الوجبات الغذائية الغنية بالبروتينات، مقابل خفض كميات الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ليصبح هذا الريجيم من نوعية الحميات قليلة الكربوهيدرات التى تتشابه إلى حد كبير مع دايت الكيتو.

وأكد الخبراء أن ريجيم أتكنز، يسهم فى التخلص من الدهون وحرقها خاصة الدهون المتراكمة عند البطن والخصر، بجانب قدرته فى خفض معدلات الكوليسترول الضار بالجسم، الذي ينتج عنه العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعتمد ريجيم اتكنز على تناول كل من اللحوم والأسماك والبيض والجبن وبعض الزيوت والخضروات، مقابل تجنب تناول الكربوهيدرات فى المرحلة الأولى ليتم اضافتها تدريجيا خلال مرحلة الحفاظ على الوزن.

ويستهدف ريجيم اتكنز الدهون المخزنة بالجسم، فعند تجنب تناول الكربوهيدرات التى هى مصدر الطاقة الوحيد للجسم، لا يجد الجسم سوى الدهون المخزنة لاستخدامها من أجل الحصول على الطاقة وبالتالي يسهم ذلك فى خسارة الوزن.

وفى بداية اتباع ريجيم اتكنز يمنع تناول المكرونة والأرز والنشويات والالبان وبعض المكسرات والكافيين، ويسهم هذا النظام فى خسارة 4 كيلو من الوزن خلال أسبوعين.