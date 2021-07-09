أسباب تؤدي إلى تكرار الكوابيس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الكوابيس في الليل من المشكلة التي يعاني منها الكثيرين، والتي تعود للعديد من الأسباب منها القلق والأدوية وقلة النوم، وغيرها.

ووفقا للدراسات، إذا تعرض الشخص لهذه الحالة من الكوابيس باستمرار، فهذا يعني أن هناك بعض الأسباب وراءها.. وفيما يلي مجموعة من العوامل والأسباب التي تؤدي الى تكرار الكوابيس:

الإجهاد

يمكن أن تحدث الكوابيس المتكررة؛ بسبب التوتر والقلق والتعرض للإجهاد في الحياة اليومية، حيث تسبب الصحة العقلية غير المتوازنة والتوتر المزمن هذه الحالة.

الأدوية

يمكن للأدوية أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور الكوابيس، وترتبط أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب ومرض الزهايمر بشكل كبير بهذه الحالة.

التعرض للصدمات والمواقف المؤلمة

عندما يمر الشخص بتجربة قاسية في الحياة مثل حدوث إصابة شديدة أو اعتداء جسدي أو جنسي، تتأثر الصحة العقلية بشكل كبير، ما يؤدي إلى رؤية الكوابيس باستمرار.

مشاهدة أفلام الرعب

تقول الدراسات إن المواظبة على مشاهدة أفلام الرعب أو قراءة الكتب المخيفة قبل النوم تلعب دورا في رؤية الأحلام المزعجة، حيث تجعلك تشعر بالخوف بعد أن تقوم بالتفكير وإعادة تخيل المشاهد المرعبة.

النوم القليل

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم أيضًا إلى حدوث الكوابيس، كما أن الرغبة في عدم التفكير في جوانب معينة، يجعل الدماغ تقوم بتوليد الأفكار المتعلقة بها، لذا يمكن أن تؤدي بعض الأفكار غير المرغوب فيها إلى كوابيس مستمرة.