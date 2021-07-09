شكرا لقرائتكم خبر عن تغلب على الطقس الحار من مطبخك.. 4 توابل تحافظ على رطوبتك أبرزها الحلبة والكمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الحرارة العالية خلال شهور الصيف فى شعورنا بالضيق وكثرة التعرق، لذلك نحن بحاجة للحفاظ عل رطوبة أجسامنا، خاصة أن ارتفاع حرارة الجسم قد تؤدى إلى ظهور حب الشباب والالتهابات، وتعتبر التوابل هي أحد المواد الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعدنا في التغلب على الحرارة العالية، فهى مبردات طبيعية تساعد فى تقليل حرارة أجسامنا، وهى متوفرة بسهولة ويمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي إما عن طريق استخدامها في إعداد الوجبات أو نقعها في الماء ثم تناولها أو استهلاك تلك التوابل مباشرة، فلن تعمل هذه التوابل على تبريد جسمك فحسب، بل ستساعد أيضًا في الهضم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلى 5 توابل تساعدك فى التغلب على حرارة الصيف: 1- بذور الشمر

بذور الشمر غنية بفيتامين سي وبالتالي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم التي تسببها الحرارة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الحرارة في أجسامنا إلى عسر الهضم ويمكن أن تساعدنا بذور الشمر في محاربتها لأنها تنظم الهضم السليم عن طريق تحفيز العصارات المعوية وتساعد أيضًا في الوقاية من الحموضة.



بذور الشمر

2- بذور الحلبة

يمكن أن تساعد بذور الحلبة في تقليل الطفح الجلدي والبثور والشعور بعدم الراحة والغثيان الذي يمكن أن يحدث غالبًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تساعد هذه البذور في خفض درجة حرارة الجسم وتبرده، ويمكنك إضافتها إلى طعامك أو غليها في الماء والاحتفاظ بها لتبرد طوال الليل.، ثم تناولها في الصباح بعد تصفيتها، حيث يمكن أن تساعد بذور الحلبة أيضًا في علاج مشاكل الأمعاء مثل الانتفاخ والإسهال.



كمون

3- بذور الكمون

بذور الكمون لها الكثير من الفوائد الصحية، فهى تساعد على إزالة السموم من الجسم وعلاج مشاكل الانتفاخ والحموضة، ويمكن إضافة مسحوق الكمون المطحون إلى مبرداتنا الصيفية مثل صودا الليمون لأنها تساعدنا على البقاء رطبًا وتمنعنا من الإصابة بضربة شمس والشعور بالراحة وعلاج عسر الهضم.



كزبرة

4- بذور الكزبرة

تساعد بذور الكزبرة في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي و الوقاية من الالتهابات خلال فصل الصيف، والحفاظ على برودة الجسم وتخفيض درجة حرارة الجسم، حيث تتمتع بذور الكزبرة بخصائص معرق توفر علاجًا للحمى، وهى غنية بمضادات الأكسدة ولها ألياف غذائية تساعد في تحسين أداء الكبد عن طريق تعزيز إنتاج هرمونات الجهاز الهضمي.