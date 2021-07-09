شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب 5 أنواع من الدايت تُهدد صحتك وتسبب مشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء محاولة إنقاص الوزن بسرعة، يتبنى الكثير من الناس خططًا غذائية غريبة وغير منطقية للحصول على نتائج سريعة ولا يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الدايت إلى نقص العناصر الغذائية الحيوية في الجسم ولكن يمكنها أيضًا منع إفراز الهرمونات الأساسية التي تؤدي إلى متلازمات نقص مختلفة.

وتؤدى هذه الأنواع من الدايت قصيرة العمر أيضًا إلى استعادة معظم الناس أوزانهم مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت، لذلك يوصى بشدة أنه قبل تحديد أهدافك لفقدان الوزن، يجب عليك تحليل نمط حياتك والتفكير فيه واستشارة اختصاصي تغذية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض أنواع الدايت التي يجب ألا تتبعها بشكل أعمى: 1- دايت الـ5 قضمات

الإفطار هو الوجبة الرئيسية في اليوم سواء إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن من عدمه، حيث تساعد وجبة الإفطار فى رفع مستوى الجلوكوز في الجسم على الفور والحفاظ على مستوى طاقتك وصحتك جيدة، ولكن يمنعك النظام الغذائي المكون من 5 قضمات من تناول وجبة الإفطار ويسمح لك فقط بتناول 5 قضمات من وجبة الغداء أو العشاء، ومثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يجعل جسمك وعضلاتك ضعيفة وهزيلة ونقص فى الطاقة ومن ثم الشعور بالإرهاق طوال اليوم وعدم الرضا والجوع الشديد.

2- النظام الغذائي الخالى من السكر

يمكننا جميعًا استبعاد السكر المكرر من مخطط نظامنا الغذائي لأنه يؤثر سلبًا على صحة الجسم، ولكن في حالة اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر لا يُسمح حتى باستهلاك سكر الفاكهة، ومع ذلك إذا قللت من تناول الخضار أو الفاكهة بسبب خطة النظام الغذائي الغريبة هذه قد يؤدى ذلك إلى إضعاف جهاز المناعة لديك مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

تذكر أن الفواكه والخضروات هي مصدر قوى للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي تحافظ على عمل أعضائك بشكل أفضل.

3- الاعتماد على خل التفاح

الإفراط باستخدام هذا الخل الحمضي إلى نظام الدايت الخاص بك لإنقاص الوزن، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان وآلام أو حرقة المعدة، يمكن أن يكون خل التفاح مفيدًا لصحتك ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بطريقة منهجية ومتوازنة، حيث يمكنك مزج خل التفاح مع وجباتك مثل السلطات أو الصلصات.

4- الدايت القلوي

هذه فكرة لا أساس لها تمامًا، حيث يشيع عنه أنه يعمل على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني "الحموضة" في الدم بما يفيد خطط إنقاص الوزن، ولكن جسمنا قادر بشكل طبيعي على موازنة درجة الحموضة في الدم من خلال ما نأكله ونشربه، وتتأثر فقط بسبب تناول بعض العلاجات والأدوية، لذا فإن اتباع هذا الدايت غير مجدٍ تمامًا، ومن الأفضل التركيز على القيمة الغذائية للطعام وحرق السعرات الحرارية من خلال التمرين.

5- الاعتماد فقط على العصائر

لا يمكنك البقاء على قيد الحياة إذا اعتمدت على تناول العصائر فقط خلال خطة الريجيم الخاصة بك، فهذا النظام غير مستدام على الإطلاق، كما أن الإفراط في تناول العصائر التي تساعد على طرد النفايات السامة من الجسم يمكن أن يؤدي إلى طرد البكتيريا النافعة أيضًا ما يترتب عليه حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، لذلك من الأفضل أن تكون العصائر جزء من نظام غذائى صحي ومتوازن.