شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الصحة الخليجي» يوضح مضاعفات كورونا المحتملة بعد التعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مجلس الصحة الخليجي، عن عدة مضاعفات محتملة تحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا وتستمر لفترة طويلة، تشمل مضاعفات القلب والكلى والالتهاب الرئوي والاكتئاب، داعيًا إلى أخذ اللقاح للوقاية من المرض ومضاعفاته.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر تويتر، أن المصابين بكورونا قد يعانون من سبعة أعراض ومضاعفات بعد الشفاء، حيث أن 30% منهم قد يعانون من الاكتئاب لفترة طويلة بعد الشفاء، وأن 16% يفقدون حاسة الشم والتذوق لفترة تصل إلى شهرين.

وقال مجلس الصحة الخليجي: إن 30% من المصابين قد يصابون بالتهاب رئوي ينتج عنه ضيق تنفس لفترة طويلة، وأن 10% من المصابين قد يصابوا بضرر كلوي حاد، وأن 14.7% لديهم احتمالية حدوث جلطات خلال وبعد الإصابة، وأن 14% لديهم احتمالية الإصابة بمضاعفات القلب، كما أن 3% يحتمل وفاتهم -لا قدر الله-.