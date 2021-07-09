شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالات الصحية التى يكشف عنها تحليل حجم الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحوصات وتحاليل الدم من الأمور التشخيصية الهامة للكشف عن المشكلات الصحية المختلفة، واختبار حجم الدم والذي يسمى أيضًا اختبار حجم البلازما أو اختبار كتلة الخلايا الحمراء هو إجراء معملي نووي يستخدم لقياس حجم وكمية الدم في الجسم، يقيس الاختبار أيضًا حجم البلازما وخلايا الدم الحمراء، وفقا لتقرير لموقع كليفيلاند الأمريكية.

نقص حجم الدم. فرط حجم الدم فقر الدم (انخفاض حجم الخلايا الحمراء) كثرة الحمر (ارتفاع حجم الخلايا الحمراء)

انخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض ضغط الدم أثناء الاستقامة).

ارتفاع ضغط الدم.

فشل القلب (انخفاض قوة ضخ القلب).

صدمة

يمكن استخدام اختبار حجم الدم في تقييم هذه العلاجات:

غسيل الكلى

العلاج قبل الجراحة (تخفيف الدم)

التقييم المسبق واللاحق لحالة السوائل

الكشف عن فقر الدم الزائف الثانوي لاحتباس السوائل

علاج نقل الدم

يمكن استخدام اختبار حجم الدم في تشخيص هذه الحالات:يساعد اختبار حجم الدم أيضًا في تقييم وعلاج هذه الحالات:لماذا يوصى بهذا الاختبار؟

تساعد نتائج اختبار حجم الدم طبيبك في تحديد سبب الأعراض أو النتائج المختبرية غير الطبيعية أو بعض اضطرابات الدورة الدموية، ستساعد نتائج الاختبار أيضًا طبيبك على التخطيط لدورة العلاج.

ما هي مخاطر الاختبار؟

يتمثل الخطر الرئيسي لهذا الإجراء في حدوث رد فعل تحسسي تجاه اليود المستخدم في الاختبار، على الرغم من ندرة حدوث ذلك

ويمكنك تناول الأدوية الموصوفة لك كالمعتاد قبل اجراء هذا الاختبار ولكن لا تتناول مدرات البول أو المسهلات قبل الاختبار، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فيرجى طلب موعد في منتصف الصباح حتى تتمكن من تناول وجبة إفطار خفيفة قبل أربع ساعات على الأقل من الاختبار ، وكذلك إكمال الاختبار في الوقت المناسب لتناول طعام الغداء.

إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة لإجراء تعديلات على أدويتك ، فيرجى الاتصال بطبيبك.

هل يمكن تناول الطعام قبل الاختبار؟

تناول وجبة عادية في المساء الذي يسبق الاختبار لا تأكل أو تشرب أي شيء باستثناء الماء لمدة أربع ساعات قبل الاختبار.

ولا تأكل أو تشرب أي شيء يحتوي على مادة الكافيين يتضمن ذلك المنتجات الخالية من الكافيين والمنزوعة الكافيين لأنها قد تحتوي على كميات صغيرة من الكافيين.