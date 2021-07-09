ديلى ميل: الجيش الأمريكى يطور حبوب مضادة للشيخوخة لتحسين الأداء البشرى

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القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن الجيش الأمريكى يجرى اختبارات على دواء جديد "مضاد للشيخوخة" يمكن أن يمنع أو يقلل من آثار التقدم فى السن، والعلاج الجديد يجرى تطويره من حبوب منع الحمل، من قبل قيادة العمليات الخاصة (SOCOM)، وهى جزء من هدف البنتاجون لتحسين الأداء البشرى.



تقرير ديلى ميل



صورة ارشيفية للادوية

ويقول تقرير "ديلى ميل"، إن هذا الدواء سيساعد في تعزيز مستويات المُركب الذي يأمل في تقليل الالتهاب وإبطاء التنكس العصبي وتجديد الخلايا، وأنه من المتوقع أن تبدأ " SOCOM" التجارب السريرية العام المقبل، وإذا نجحت النتائج، فقد يكون للحبوب القدرة على تأخير الشيخوخة حقًا، ومنع ظهور أثارها".

ومن جهته، قال المتحدث باسم SOCOM، لموقع Breaking Defense ، إن حبوب منع الحمل مبنية على جزىء صغير لتحسين الأداء البشرى"، وقال هوكينز: "هذه الجهود لا تتعلق بخلق سمات جسدية غير موجودة بالفعل بشكل طبيعى، لكن يتعلق الأمر بتعزيز جاهزية قواتنا للمهمة من خلال تحسين خصائص الأداء التي تتراجع عادةً مع تقدم العمر".



تدريبات بدنية

وتابع:" بشكل أساسي، نحن نعمل مع شركاء الصناعة البارزين ومؤسسات البحث الإكلينيكي لتطوير مغذيات، على شكل حبوب مناسبة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات من قبل المدنيين والعسكريين على حد سواء، والتي قد تشمل فوائدها الناتجة تحسين الأداء البشري - مثل زيادة القدرة على التحمل والتعافي بشكل أسرع من الإصابة".

وأضاف التقرير، أن "المغذيات هي منتج مشتق من طعام يحتوي على فوائد صحية أو طبية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية والمعادن التي يوفرها، وتشمل أمثلة المغذيات المكملات الغذائية ومنتجات الألبان المدعمة والمواد المضافة المضادة للأكسدة".