شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تشرب ماء.. 6 طرق فعالة للحفاظ على رطوبتك خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف يسبب العديد من المشاكل الخطيرة مثل الجفاف إذا لم يتم التعامل مع هذا الطقس الحار من خلال الحفاظ على رطوبة أجسامنا بشرب المزيد من الماء والسوائل لتفادى الإصابة بالجفاف وحروق الشمس وغيرها، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ولا يكفى شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، بل هناك عدة أمور يجب اتباعها للبقاء رطبًا:

1- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الماء

حوالي 20٪ من استهلاكنا للمياه يأتي من الأطعمة الغنية بها من خضروات وفاكهة مثل الخيار، والكرفس، والفجل، والطماطم ، والبطيخ، والبروكلي، والفراولة، والجريب فروت.



الخيار

2- ليست كل المشروبات جيدة لك

إنها حقيقة غير معروفة أن بعض المشروبات تسبب لك الجفاف، حيث يتبادر إلى الأذهان أن تلك المشروبات هى القهوة والمشروبات الغازية السكرية، ولكن أيضًا عصير الليمون والشاي الحلو ومشروبات الطاقة والعصائر والحليب المنكه جميعها تسبب الجفاف لاحتوائها على نسبة عالية من السكر أو الملح والمواد الأخرى التي تسبب فقدان أنسجة الجسم للماء.



الاستحمام بالماء البارد

3- الاستحمام بالماء البارد

الحرارة تسبب لنا الكثير من التعرق، وبالتالي فقدان المزيد من الماء. على الرغم من أن الاستحمام البارد لا يرطب أجسادنا حقًا، إلا أنه بالفعل يبرد أجسامنا في هذا الطقس الحار ويمنعنا من التعرق كثيرًا وفقدان الماء، كما أنها يُهدئ عضلاتنا.



الماء المنقوع

4- جرب الماء المنقوع

أضف القليل من الإضافات السهلة إلى الماء لجعله أكثر تشويقًا دون اللجوء إلى تحلية صناعية أو مواد حافظة، حيث يعمل الليمون الحامض والبرتقال والتوت والليمون والنعناع والخيار والفواكه الأخرى على تعزيز نكهة الماء، وقد يساعدك هذا أيضًا على شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد.

5- جرب ماء جوز الهند

يجب أن تجرب شرب ماء جوز الهند، فهو غني بالمعادن ويحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ويعوض سريعًا السوائل التى فقدها الجسم نتيجة للإجهاد والطقس الحار، حيث يُفضل شرب ماء جوز الهند على عصير الفاكهة التى تحتوي على سعرات حرارية وسكريات مضافة أكثر من ماء جوز الهند.



شرب الماء

6- ملاحظة علامات الإصابة بالجفاف

هل تعاني من بشرة جافة أو متهيجة أو ملتهبة أو حساسة؟ هذه من أعراض الجفاف، هل لديك صداع أو تشعر بالدوار أو التعب؟ هذه هي أيضا مؤشرات للجفاف، ويعد لون البول مقياسًا جيدًا لكمية المياه التي تحتاجها ويمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض إذا كنت تعاني من الجفاف، حيث يجب أن يكون لون البول نظيفًا وأصفر فاتح، فمن الممكن أن تكون مصابًا بالجفاف إذا كان لونه أغمق.

ومن المؤكد أن أسهل طريقة للحفاظ على رطوبة جسمك هى شرب الكثير من الماء على فترات منتظمة خاصة فى فصل الصيف.