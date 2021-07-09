شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاحات كورونا أنقذت أكثر من ربع مليون شخص أمريكى من الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت دراسة صادرة من جامعة ييل، نشرت على شبكة CNN، أن انتشار حملات التطعيم لمكافحة فيروس كورونا، نجحت فى إنقاذ 279الف شخص من الوفاة نتيجة العدوى ومضاعفات الفيروس، اى مايعادل 46% من إجمالي حالات كورونا الخطيرة التى كانت بالمستشفيات.





وأكد الباحثون أن لقاحات فيروس كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأرواح وحالت دون دخول أكثر من مليون شخص إلى المستشفيات في الولايات المتحدة.

وقدر الباحثون أنه كان من الممكن أن يكون هناك حوالي 279000 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، اى حوالي 46 ٪ من المرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة، فضلا عن إنقاذ 1.25 مليون حالة إضافية من المضاعفات الخطيرة من عدوى الجهاز التنفسي.

وأوضح التقرير أيضا أنه إذا لم تكن لقاحات خلال الفترة الراهنة، كان عانى 450.000 مريض من العدوى طويلة المدى للفيروس، وأخذ الباحثون في الاعتبار العديد من العوامل بما في ذلك انتشار وانتقال المتغيرات الجديدة ، ومعدلات فعالية اللقاح ، وأنماط التنقل التي تقود الاتصالات اليومية والمخاطر الخاصة بالعمر للنتائج الصحية الخطيرة بسبب الفيروس

وأوضح الباحثون، أنه من الممكن أن تحدث معظم الوفيات الإضافية بسبب زيادة وانتشار متغير ألفا الأكثر قابلية للانتقال، بعد أن أصبح هو السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة .

ويقدر الباحثون أنه بدون التطعيمات ، كان من الممكن أن يكون هناك ارتفاع في فصل الربيع الماضى، إلى ما يقرب من 4500 حالة وفاة يوميًا، بمعدلات أكثر من ذروة يناير التي بلغت حوالي 3400 حالة وفاة يومية.

الجدير بالذكر أن ما يقرب من 48 ٪ من سكان الولايات المتحدة اى حوالي 156 مليون شخص، قد تم تطعيمهم بالكامل، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث يتم تطعيم حوالي 432.000 شخص بشكل كامل كل يوم.