كيفية تعليم الأطفال صلاة عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 04:35 مساءً - يجب على الأم أن تشرح لأطفالها كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك، فالطفل سوف يصحب والده إلى المسجد القريب، وسيتم تبادل التهاني بين المسلمين ويتم ذبح الأضحية، ولذلك يشرح لك فضيلة الشيخ أحمد أبو النادي أستاذ الفقه والشريعة بعض النقاط الهامة بخصوص صلاة عيد الأضحى المبارك للأطفال كالآتي.

معلومات عامة عن أعياد المسلمين

يرتبط عيد الأضحى بموسم الحج

يجب على الأم أن تشرح لطفلها بعض المعلومات عن أعياد المسلمين مثل الآتي:

أعياد المسلمين هي عيد الفطر وعيد الأضحى.

يجب أن نحرص على أن نحيي العيدين وطقوسهما وسننهما من باب تعظيم شعائر الله.

يأتي عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان.

ويأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويلي يوم وقوف عرفات، وهو من أركان فريضة الحج.

يسن ذبح الأضحية لمن استطاع ذلك في يوم العيد وثلاثة أيام تليه وهي أيام التشريق.

أنواع تكبيرات العيد

يقوم الأطفال بالتكبير في المسجد

تنقسم تكبيرات العيد إلى التكبير المُطْلَقُ والتكبير المُقَيَّدُ.

التكبيرُ المُطْلَقُ

يبدأ التكبيرُ المطلقُ مع رؤية هلال شهر ذي الحجة، وحتى آخر يومٍ من أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، وفي جميع الأوقات، ولا يستلزم مكانًا معيَّنًا لكي يقوم المسلم بالتكبير ويمكن أني رفع صوته أو يكتمه، فيحقُّ للمسلم أو المسلمة أن يُكَبِّرَا منفردَيْنِ، سواء في المنازل أو في الطرق والأسواق أو في أماكن إقامتهم، ويفضل التكبير في البيوت لحلول البركة فيها.

التكبير المُقَيَّدُ

هذا التكبيرُ يبدأ من بعد صلاة صبح يوم عرفة، وحتى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وعقب تأدية الصلوات الخمس.

حكم صلاة عيد الأضحى

تعد صلاة عيد الأضحى سُنَّة مؤكدة في حق كل قادرٍ عليها، ويُستحب لمَن له عذر ولا يستطيع أداءها سماع خطبتها.وفيما يخص مسمَّاها، أجمع أغلب علماء المسلمين على أن السبب ما يذبحه الإنسان المسلم من غنم، أو بقر، أو إبل ابتغاءً لوجه الله سبحانه وتعالى، ورغبةً في التقرب منه في هذا اليوم العظيم.

طريقة صلاة عيد الأضحى للأطفال

تشتمل على ركعتين