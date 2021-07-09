كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 04:35 مساءً - جوز الهند من الفاكهة الاستوائيّة المنتمية إلى رتبة الفوفليات ، ويعتبر جوز الهند أكثر الزيوت استخداماً بين الناس؛حيث يدخل المستخلص في العديد من مستحضرات التجميل ، وفي تحضير أصناف من الطعام ، وفي علاج بعض الأمراض وصناعة المراهم الطبيّة، ،وما يهم ان زيت جوز الهند له أهمية كبيرة لشعر الأطفال الرضع،الذين نجد بعضهم يولدون بشعر معتدل أو كثيف ، في حين نجد البعض الآخر دون شعر أو بشعر خفيف، ولهذا تأتي أهمية استخدام زيت جوز الهند ليكون جزءا أساسيا من نظام العناية بـ شعرالطفل الرضيع..معنا استشاري الأطفال الدكتور إبراهيم شكري للشرح والتوضيح.

فوائد زيت جوز الهند لشعر الأطفال الرضع

زيت جوز الهند يزيد من كثافة الشعر

يقضي على قشرة الولادة

ينعم شعرهم الخشن أو الهائش، ويجعله لامعاً وحيوياً

يزيد من كثافة شعرهم، ويكافح تساقطه، ويرطبه

يخلص الجلد من قشرة الرأس البيضاء

يحفز على نمو الشعر من جديد، ويقيه من التساقط، ويحميه من التقصف والتلف

يغذي بوصيلاته ويجعله لامعا حيوياً ورطباً، ويزيد من كثافته وطوله

يقيه من أثر العوامل البيئيّة الخارجية

يحتفظ بالرطوبة وتهدئة التجعد

زيت جوز الهند علاج فعال لفروة رأس الطفل الجافة

يتمتع زيت جوز الهند بقدرة عالية على الاحتفاظ بالرطوبة وتهدئة التجعد، ما يبقي شعر الطفل الرضيع رطبًا وناعمًا.

يصاب معظم الأطفال حديثي الولادة بجفاف وقشور في فروة الرأس بسبب التغيرات الهرمونية في نهاية الحمل، وتعرف هذه الحالة باسم التهاب الجلد الدهني وزيت جوز الهند بما يحويه من الخاصية المضادة للبكتيريا يقوم بمعالجة هذه المشكلة في فروة رأس الطفل.

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية وله خصائص مضادة للبكتريا وللميكروبات..التي تغذي فروة الرأس وتقضي على تراكم الدهون ، كما يتميز زيت جوز الهند بأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من حمض اللوريك، وتتميز هذه الخاصية بأنها تقلل من فقدان البروتين في الشعر.

، زيت جوز الهند علاج فعال لفروة رأس الطفل الجافة، ويعزز نمو الشعر عند تدليكه قبل الاستحمام

زيت جوز الهند مفيد لجميع أنواع الشعر، والأطفال الذين يستخدمون زيت جوز الهند بانتظام سيحصلون على شعر كثيف و ناعم و أسود اللون.

كما ان استخدام الطفل الرضيع لزيت جوز الهند مبكرا سيحفز نمو الشعر، وتجعله يحصل على شعر لامع ورطب.

كما يحمي زيت جوز الهند الشعر وفروة الرأس من الجفاف، والالتهابات والعدوى.

أضرار الإفراط في استخدام زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يساهم في ترطيب الشعر

يعمل زيت جوز الهند على التقليل من امتصاص الشعر للماء مما يقلل من تلف الشعر، كما يساهم زيت جوز الهند بمنع تأكل الشعر وتلفه وتقصفه.

وكذلك يساهم في ترطيب الشعر وتعزيز البروتين ويقلل تأثر الشعر بالظروف البيئية وهذا بدوره يعزز نمو الشعر.

أضرار الإفراط في استخدام زيت جوز الهند

أضرار زيت جوز الهند

قد يتسبب استخدام زيت جوز الهند بإفراط وخاصة مع ذوي الشعر الناعم ، إلى جعل الشعر دهنيًا وباهتًا، لأن زيت جوز الهند يحتوي على حمض اللوريك.

بعض الأطفال الرضع قد يعانون من حساسية تجاه زيت جوز الهند، لكنها حالات نادرة الحدوث، و يتمثل هذا النوع من الحساسة بظهور طفح جلدي وتهيج وحكة بفروة الرأس.

يسبب تلف للشعر وهشاشة.

لا يناسب جميع أنواع الشعر، يناسب الشعر الخشن الذي يكون فاقد لبروتين الشعر الطبيعي ألا وهو الكيراتين في حين إن استخدام زيت جوز الهند للشعر الناعم بشكل مفرط، ينتج عنه رد فعل عكسي بتلف بصيلات الشعر وزيادة الأمور سوءًا

وقد يتسبب استخدام زيت جوز الهند بسقوط شعر أكثر من الطبيعي، ويكون تساقط الشعر أكثر عند الشعر الخشن والجاف بسبب تلف وهشاشة بصيلات الشعر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.