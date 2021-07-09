أجمل أسماء بنات حسب الفصل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 04:35 مساءً - بات البحث عن اسم المولودة أمراً يأخذ حيزاً من التحضير للولادة، فلا بد من جمع الأسماء ووضع قائمة، وسؤال الأقارب والأصدقاء، والبحث عن المعاني التي تناسب بيئتنا الاجتماعية، وأول ما يتم البحث عنه هو اسم يزيد الفتاة رونقاً وجمالاً. قائمة من أسماء البنات التي تعبر عن الفصول، اخنارتها لك "الخليج 365 وطفلك".

فصل الصيف:

شمس

شمس: الكوكب الذي ينيرنا ويدفئنا نهاراً.

ثمار: وهو حمل الشجرة أي الفاكهة.

دالية: من شجرة العنب التي تثمر في الصيف.

لهيب: من الحرارة العالية، أو حرّ الصيف.

صفاء: الصحو وانعدام الغيوم.

جنى: من جني الثمار.

فصل الخريف:

ريناد

رهام: المطر الضعيف الدائم.

ريناد: ورق الشجر.

نسمة: الريح الخفيفة.

سديم: الضباب الرقيق والناعم.

فصل الشتاء:

غيثاء

غيثاء: من الغيث أو المطر.

نوال: العطاء والخير.

هتون: السحابة المليئة بالمطر.

رباب: السحاب الأبيض.

سحاب: الغيم الممطر.

فصل الربيع:

جوري

تغريد: صوت غناء الطيور.

جوري: الورد الأحمر الكبير.

بيلسان: زهرة بيضاء تحمل رائحة عطرية جميلة.

عبير: الرائحة العذبة الطيبة.

شذى: الرائحة القوية والمنتشرة.