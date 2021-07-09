كيفية التعامل مع نوبات غضب الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 04:35 مساءً - يمكن أن تكون نوبات الغضب محبطة لأي والد، لكن بدلاً من النظر إليها على أنها كوارث، تعاملي مع نوبات الغضب على أنها فرص للتعليم ،وإكتشفي كيف تديري نوبات غضب طفلك الصغير.

لماذا يصاب الأطفال بنوبات الغضب؟

غضب الأطفال

يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، فيقول: إن نوبات الغضب تتراوح من النحيب والبكاء إلى الصراخ والركل والضرب وحبس النفس إنها شائعة بشكل متساوٍ بين الأولاد والبنات وعادة ما تحدث بين سن 1 إلى 3 سنوات.

قد يعاني بعض الأطفال من نوبات الغضب في كثير من الأحيان، ونادراً ما يصاب بها البعض الآخر، نوبات الغضب جزء طبيعي من نمو الطفل، إنها الطريقة التي يُظهر بها الأطفال الصغار أنهم منزعجون أو محبطون.

قد تحدث نوبات الغضب عندما يكون الأطفال متعبين أو جائعين أو غير مرتاحين، يمكن أن يتعرضوا للانهيار، لأنهم لا يستطيعون الحصول على شيء (مثل لعبة أو أحد الوالدين) ليفعلوا ما يريدون، تعلم كيفية التعامل مع الإحباط هو مهارة يكتسبها الأطفال بمرور الوقت.

نوبات الغضب شائعة خلال السنة الثانية من العمر، عندما تبدأ المهارات اللغوية في التطور، نظراً لأن الأطفال الصغار لا يمكنهم حتى الآن قول ما يريدون أو يشعرون به أو يحتاجون إليه، فقد تتسبب التجربة المحبطة في حدوث نوبة غضب، مع تحسن المهارات اللغوية، تميل نوبات الغضب إلى الانخفاض.

يريد الأطفال الدارجون الاستقلال والسيطرة على بيئتهم، أكثر مما يمكنهم التعامل معه في الواقع، يمكن أن يؤدي هذا إلى صراع على السلطة عندما يفكر الطفل "يمكنني القيام بذلك بنفسي" أو "أريده، أعطني إياه"، عندما يكتشف الأطفال أنهم لا يستطيعون فعل ذلك ولا يمكنهم الحصول على كل ما يريدونه، فقد يصابون بنوبة غضب.

كيف نتجنب نوبات الغضب؟

حاولي منع حدوث نوبات الغضب في المقام الأول، كلما أمكن ذلك فيما يلي بعض الأفكار التي قد تساعد:

أعطي الكثير من الاهتمام الإيجابي، اعتادي على الإمساك بطفلك وهو جيد، كافئي طفلك الصغير بالثناء والانتباه على السلوك الإيجابي.

حاولي أن تمنحي الأطفال الصغار بعض السيطرة على الأشياء الصغيرة، قدمي اختيارات بسيطة مثل "هل تريد عصير برتقال أم عصير تفاح؟" أو "هل تريد تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الاستحمام أو بعده؟" بهذه الطريقة، أنت لا تسألي "هل تريد تنظيف أسنانك الآن؟" - التي حتما سيجيب عليها بـ "لا".

احتفظي بالأشياء المحظورة بعيداً عن الأنظار وبعيداً عن متناول اليد، هذا يجعل نوبات الغضب أقل احتمالا، من الواضح أن هذا ليس ممكناً دائماً، خاصةً خارج المنزل حيث لا يمكن التحكم في البيئة.

شتتي طفلك، استفيدي من فترة انتباه طفلك القصيرة من خلال تقديم شيء آخر بدلاً من الأشياء التي لا يمكنه الحصول عليها. إبدئي نشاطاً جديداً ليحل محل النشاط المحبط أو الممنوع، أو ببساطة قومي بتغيير البيئة، اصطحبي طفلك الدارج إلى الخارج أو الداخل أو انتقلي إلى غرفة أخرى. ساعدي الأطفال على تعلم مهارات جديدة والنجاح، ساعدي الأطفال على تعلم عمل الأشياء، امدحهيم لمساعدتهم على الشعور بالفخر بما يمكنهم فعله، أيضاً، ابدئي بشيء بسيط قبل الانتقال إلى مهام أكثر صعوبة.

فكري في الطلب بعناية عندما يريد طفلك شيئاً.

اعرفي حدود طفلك، إذا كنت تعلمين أن طفلك الدارج متعب، فهذا ليس أفضل وقت للذهاب لشراء البقالة أو محاولة القيام بمهمة أخرى.

ماذا عليّ أن أفعل أثناء نوبة الغضب؟

غضب الأطفال

حافظي على هدوئك عند الرد على نوبة غضب، لا تعقدي المشكلة بإحباطك أو غضبك، ذكّري نفسك أن وظيفتك تساعد طفلك على تعلم الهدوء، لذلك عليك أن تكوني هادئة أيضاً.

على تعلم الهدوء، لذلك عليك أن تكوني هادئة أيضاً. يجب التعامل مع نوبات الغضب بشكل مختلف بناءً على سبب انزعاج طفلك، في بعض الأحيان، قد تحتاجين إلى توفير الراحة. إذا كان طفلك متعباً أو جائعاً، فقد حان وقت قيلولة أو تناول وجبة خفيفة، في أوقات أخرى، من الأفضل تجاهل نوبة غضب أو إلهاء طفلك بنشاط جديد.

إذا حدثت نوبة غضب لجذب انتباه الوالدين، فإن أحد أفضل الطرق للحد من هذا السلوك هو تجاهله. إذا حدثت نوبة غضب بعد رفض طفلك لشيء ما، حافظي على هدوئك ولا تقدمي الكثير من التفسيرات لماذا لا يستطيع طفلك الحصول على ما يريد، انتقلي إلى نشاط آخر مع طفلك.

إذا حدثت نوبة غضب بعد أن طُلب من طفلك أن يفعل شيئاً لا تريدينه، فمن الأفضل أن تتجاهلي نوبة الغضب، لكن تأكدي من متابعة جعل طفلك يكمل المهمة بعد أن يهدأ.

يجب نقل الأطفال المعرضين لخطر إيذاء أنفسهم أو الآخرين أثناء نوبة الغضب إلى مكان هادئ وآمن للهدوء، وهذا ينطبق أيضاً على نوبات الغضب في الأماكن العامة.

إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالسلامة وكرر الطفل السلوك المحظور بعد أن طُلب منه التوقف، فاستخدمي مهلة أو أمسكي الطفل بحزم لعدة دقائق، لا تستسلمي لقضايا السلامة.

من المرجح أن يستخدم الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال الأكبر سناً نوبات الغضب ليشقوا طريقهم إذا علموا أن هذا السلوك يعمل، بالنسبة للأطفال في سن المدرسة، من المناسب إرسالهم إلى غرفهم للاسترخاء مع إيلاء القليل من الاهتمام للسلوك.

بدلاً من وضع حد زمني محدد، اطلبي من طفلك البقاء في الغرفة حتى يستعيد السيطرة، هذا هو التمكين، يمكن للأطفال التأثير على النتيجة من خلال أفعالهم، وبالتالي يكتسبون إحساساً بالسيطرة الذي فقدوه أثناء نوبة الغضب.

ماذا أفعل بعد نوبة الغضب؟

نوبات غضب الأطفال

امدحي طفلك لاستعادة السيطرة؛ على سبيل المثال، "أحب الطريقة التي هدأت بها."

قد يكون الأطفال معرضين للخطر بشكل خاص بعد نوبة غضب عندما يعرفون أنهم سيئون، الآن (عندما يكون طفلك هادئاً) هو وقت العناق والطمأنينة بأن طفلك محبوب، مهما كان الأمر.

تأكدي من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم، مع قلة النوم، يمكن للأطفال أن يصبحوا مفرطين وغير مرغوبين ولديهم سلوكيات متطرفة، الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من نوبات الغضب، اكتشفي مقدار النوم المطلوب في عمر طفلك، تقع احتياجات نوم معظم الأطفال في نطاق محدد من الساعات بناءً على أعمارهم، ولكن لكل طفل احتياجات نومه الخاصة.

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