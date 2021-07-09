نتائج مطمئنة.. خطر وفاة الأطفال بكورونا “ضئيل للغاية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - أظهرت دراسات حديثة أن خطر وفاة الأطفال بفيروس كورونا المستجد “ضئيل للغاية”، وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأشارت ثلاث دراسات جديدة في المملكة المتحدة إلى أن وفيات الأطفال بسبب الفيروس التاجي كان أقل من المتوقع في بداية الجائحة.

ونظر الباحثون في بيانات طبية وبيانات دراسية مختلفة للأطفال من مختلف الأعمار لفترات مختلفة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، حيث ركزت إحدى الدراسات على الوفيات فقط، في حين تطرقت الدراستان الأخريان إلى مخاطر المرض الشديد والوفاة معا.

وسابقا، وجد باحثون أن خطر الإصابة بمرض شديد والوفاة بسبب كوفيد-19 بين الأطفال دون سن 18 عاما كان منخفضا نسبيا.

تؤكد الدراسات الجديدة تلك النتائج، ما يزيد من ثقل الأدلة حيث يتخذ صانعو السياسات ومسؤولو المدارس قرارات بشأن ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي.

نُشرت الدراسات الثلاث، التي أجراها باحثون في المملكة المتحدة لمراجعة السجلات الطبية لنظامها الصحي الوطني، بالإضافة إلى جمع البيانات من دول أخرى.

وهذه الدراسات الثلاث التي أجراها باحثون في جامعات بريستول ويورك وليفربول، تبقى أولية، بحيث لم تتم مراجعتها من قبل خبراء مستقلين حتى الآن.

وجدت إحدى الدراسات عدم تعرض ما نسبته 99.995 في المئة من أصل 469982 طفلا أصيبوا بالعدوى في إنكلترا، لأي مضاعفات بسبب المرض.

ووجدت إحدى الدراسات الثلاث وجود مخاطر أعلى لدخول العناية المركزة بين الأطفال المصابين بحالات صحية مثل السكري والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما هو الحال بالنسبة للكبار.

لم يحدد الباحثون الأمراض الخطيرة أو الحالات المزمنة، لكنهم قالوا إن الأطفال الذين يعانون من مجموعة من الحالات العصبية والمتعلقة بالجهاز التنفسي هم الأكثر عرضة للوفاة.

ومع ذلك، قال الباحثون إن الخطر المطلق كان ضئيلا للغاية.

قال الباحثون إن 15 من بين 25 طفلا في إنكلترا توفوا بسبب كوفيد-19 خلال الفترة التي جرت فيها الدراسة، كانوا يعانون أساسا من أمراض خطيرة.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم اعتمدت تطعيم الأطفال والمراهقين ضمن الفئة العمرية بين 12 و 18 عاما، بينما تمنح السلطات الصحية البريطانية الأولوية للكبار ولم تشرع في منح اللقاحات للأطفال حتى الآن.