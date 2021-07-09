شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أسباب قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن قصور الغدة الدرقية يعني انخفاض إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.
وأضافت الرابطة أن قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال ينقسم إلى نوعين، خلقي ومكتسب، موضحة أن قصور الغدة الدرقية الخلقي يحدث بسبب عدم نمو الغدة الدرقية بشكل كاف قبل الولادة أو بسبب نقص اليود أثناء الحمل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
أما قصور الغدة الدرقية المكتسب فيحدث بعد الولادة على سبيل المثال بسبب الإصابة بما يعرف “بالتهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو” أو الخضوع للعلاج الإشعاعي.
وتتمثل أعراض قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال في زيادة الوزن والتعب المستمر والإمساك وبطء النمو الجسدي والعقلي وجفاف وخشونة الشعر والبشرة.
ويتم علاج قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال بواسطة العلاج الهرموني البديل.
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