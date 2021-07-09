كورونا يضرب ليبيا بأعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 1710 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 280 شخصًا، وتسجيل 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وتعد حصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد في مارس/ آذار 2020.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 480 إصابة و179 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 201 ألف و236 شخصًا، بينهم 17 ألفًا و520 حالة نشطة، ووفاة 3232 شخصا.





وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.

من جانبها، أعلنت الحكومة الليبية إغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع، مع تونس، بدءًا من اليوم الجمعة، نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في جارتها وزيادة معدل الإصابات بمتحور دلتا الهندي وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد.