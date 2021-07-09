صور.. شاحنات تجوب شوارع جاكرتا لتسريع حملة التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت السلطات الإندونيسية فرقاً من الأطقم الطبية على متن شاحنات تتجول في أنحاء العاصمة لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في الأحياء المكتظة التي يصعب الوصول إليها.

يأتي ذلك في ظل محاولات التصدي لزيادة ضخمة في الإصابات.





وبدأت 16 شاحنة صغيرة على الأقل، الخميس، التجول في أنحاء جاكرتا على متن كل منها 100 جرعة من لقاح "سينوفاك بيوتيك" الصيني.

وتستهدف إندونيسيا تطعيم 181.5 مليون شخص بحلول مطلع العام المقبل، لكن حتى الآن تلقى 5.4% فحسب من السكان الذين يتجاوز عددهم 270 مليون نسمة جرعتي التطعيم.





وتعكف الحكومة على تسريع الحملة مع اكتظاظ المستشفيات في أنحاء جاكرتا وجزيرة جاوة بالمصابين في ظل زيادة قياسية في الإصابات نتجت عن انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

على جانب آخر، قال إيرلانجا هارتارتو، وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، الجمعة، إن البلاد ستفرض إجراءات طوارئ في بعض المناطق خارج جزيرتي جاوة وبالي للحد من انتشار المرض في البلاد.





وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن إجراءات الطوارئ ستكون مماثلة للمطبقة في الجزيرتين وستسري في 15 مدينة في سومطرة وكاليمانتان وبابوا.

وسجلت إندونيسيا، الجمعة، 38124 إصابة و871 وفاة بفيروس كورونا.



