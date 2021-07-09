شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تطلب من الـFDA جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة انتشار متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير العلماء في شركة فايزر الأمريكية، إن الشركة تخطط لمطالبة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بجرعة معززة من لقاح فيروس كورونا الخاص بها خلال الشهر المقبل، بناءً على دليل على زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بعد 6 أشهر من التطعيم وبسبب انتشار الفيروس متغير دلتا شديد العدوى.

ووفقا لتقرير موقع insider قالت شركتا فايزر وبايونتك، فإنهما تعملان على تطوير جرعة معززة تستهدف على وجه التحديد المتغير عالي القابلية للانتقال، في حين قالت الشركات إنها تعتقد أن الجرعه الثالثة من اللقاح المكون من جرعتين الموجود بالفعل يمكن أن توفر أعلى مستويات الحماية ضد جميع المتغيرات المعروفة حاليًا ، فإنها تطور نسخة محدثة من أجل البقاء متيقظًا ضد متغيرات كورونا.



فايزر

ووفقا لبيان الشركة يمكن أن تبدأ الدراسات السريرية في وقت مبكر من أغسطس، اعتمادًا على الموافقة التنظيمية.

وقال كبير المسؤولين العلميين بشركة فايزر ميكائيل دولستن" لقاح فايزر نشط للغاية ضد نوع دلتا"، ولكن بعد ستة أشهر قال "من المحتمل أن يكون هناك خطر الإصابة مرة أخرى حيث تتضاءل الأجسام المضادة كما هو متوقع، وشدد على أن البيانات الواردة من بريطانيا تشير إلى أنه حتى مع انخفاض مستويات الأجسام المضادة ، يظل اللقاح فعالًا بنسبة 95٪ ضد الأعراض الشديدة لكورونا.

وأظهر اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بايونتك، فعالية بنسبة 95 ٪ في الوقاية من أعراض كورونا في تجربة سريرية أجرتها الشركات العام الماضي، وقال دولستن إن البيانات المبكرة من دراسات الشركة الخاصة تظهر أن جرعة معززة ثالثة تولد مستويات من الأجسام المضادة أعلى من خمسة إلى 10 أضعاف بعد الجرعة الثانية ، مما يشير إلى أن الجرعة الثالثة ستوفر حماية واعدة.

وقال إن العديد من البلدان في أوروبا وأماكن أخرى قد اتصلت بالفعل بشركة فايزر لمناقشة الجرعات المعززة، وأن البعض قد يبدأ في إدارتها قبل الحصول على إذن محتمل من الولايات المتحدة، وأضاف إنه يعتقد أن الحقن المعززة مهمة بشكل خاص في الفئات العمرية الأكبر سنًا، نظرًا لأن التعزيزات ستؤدي إلى زيادة الطلب على اللقاحات حيث لا يزال جزء كبير من العالم غير محصن

من جانبه قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة من لقاح الشركة كل 12 شهرًا على غرار الجرعة السنوية.