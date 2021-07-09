صحة ورشاقة

ما لا تعرفونه عن مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. فوائده سحرية!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

الليمون والزنجبيل

تزيد الوجيات الجاهزة والمليئة بالسكريات والدهون من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات وانسداد الشرايين والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، نصحت صحيفة الأهرام بأحد المشروبات القادرة على تنقية الشرايين، والذي ينصح بشرب فنجان منه على الريق قبل ساعتين من تناول الطعام، مع الحرص على ممارسة 3 مرات في الأسبوع، للحفاظ على حالة صحية جيدة وتقليل الأخطار المشار إليها.

ويتكون هذا المشروب من 8 حبات ليمون، ومثلهم من الثوم، ومثلهم من الزنجبيل.
أما عن طريقة إعداده؛ فتبدأ بتقطيع حبات الليمون إلى 4 قطع بعد غسلها جيدا، ومن ثم تقشير الزنجبيل وفرم التوم وترك المكونات 15 دقيقة.

وبعد ذلك، تمزج المكونات معا باستخدام الخلاط، ويتم إضافة 4 ليترات ماء وتسخينها على النار، مع تحريك المزيج باستمرار حتى يصبح سميكا ثم يوضع جانبا ليبرد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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