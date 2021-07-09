ما لا تعرفونه عن مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. فوائده سحرية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تزيد الوجيات الجاهزة والمليئة بالسكريات والدهون من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات وانسداد الشرايين والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، نصحت صحيفة الأهرام بأحد المشروبات القادرة على تنقية الشرايين، والذي ينصح بشرب فنجان منه على الريق قبل ساعتين من تناول الطعام، مع الحرص على ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع، للحفاظ على حالة صحية جيدة وتقليل الأخطار المشار إليها.

ويتكون هذا المشروب من 8 حبات ليمون، ومثلهم من الثوم، ومثلهم من الزنجبيل.

أما عن طريقة إعداده؛ فتبدأ بتقطيع حبات الليمون إلى 4 قطع بعد غسلها جيدا، ومن ثم تقشير الزنجبيل وفرم التوم وترك المكونات 15 دقيقة.

وبعد ذلك، تمزج المكونات معا باستخدام الخلاط، ويتم إضافة 4 ليترات ماء وتسخينها على النار، مع تحريك المزيج باستمرار حتى يصبح سميكا ثم يوضع جانبا ليبرد.