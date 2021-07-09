بيروت - نادين محمد - يتحدث بعض الخبراء عن رجيم المراهقات لخسارة الوزن وازالة حب الشباب في الوقت نفسه. ومن المعروف انه في هذه الحالة يجب الامتناع عن تناول بعض انواع الطعام والتركيز على اخرى تساعد على حرق الدهون وتنقية البشرة من الشوائب. اذاً حان الوقت لمعرفة التفاصيل عن هذه الحمية واسرار رجيم المراهقات لخسارة الوزن الزائد وازالة حب الشباب.



من المهم التعرف على رجيم المراهقات لخسارة الوزن وازالة حب الشباب. فمن المعروف ان هذه المشكلة شائعة في اوساط من يبلغون هذه المرحلة العمرية. ويجمع الكثير من الخبراء على من اسباب تفاقمها نوع الطعام الذي يتم تناوله. فمن المهم في هذه الحالة التركيز على تناول بعض المأكولات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن وتجنب استهلاك اخرى يمكن ان تعزز افراز الزهم. ومنها تلك الغنية بالدهون والبهارات والتي تحتوي على الزيوت النباتية والصلصات الدسمة والكاتشاب والمايونيز واللحوم الدهنية والنقانق والاجبان الدسمة والاطعمة الجاهزة مثل الهبمرغر والبطاطا المقلية، فضلاً عن الحلويات والشاي والقهوة.

اطعمة يمكن تناولها

في حال المعاناة من مشكلة حب الشباب ينصح بتناول بعض انواع الاطعمة الصحية.

- الخضار والفواكه لأنها تحتوي على نسبة مهمة من الالياف الغذائية.

- الخبز والافضل ان يكون مصنوعاً من حبوب الجاودار.

- الحبوب مثل الشعير والارز والجاودار والشوفان.

- اللحوم وخصوصاً تلك الخالية من الدهون والافضل تناول لحم الدجاج او الحبش.

- منتجات الحليب لأنها تعتبر مفيدة جداً على المستوى الغذائي.

- المشروبات مثل الشاي الاخضر وعصير الفواكه الطازجة.

الرجيم



الفطور. طبق من سلطة الخيار والكرافس والجزر مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

الغداء. طبق من العدس المطهو على البخار مع كمية قليلة من الملح، طبق من سلطة الملفوف، سبانخ وكوسى مطهوان على البخار، بضع شرحات من الاناناس، اجاصة او قطعتان من الشمام.

العشاء. 100 غ من السمك قليل الدهون مشوي او مطهو على البخار، طبق من سلطة مشكلة مع القليل من زيت السمسم، حبة غريب فروت.

من الممكن ايضاً تناول سناك يحتوي على القليل من الفواكه الموسمية. ومن المهم اتباع هذا الرجيم لمدة شهر واحد ولا بد بعد هذا من ملاحظة النتيجة.

علاج حب الشباب بالمغذيات



الى جانب اتباع رجيم المراهقات لخسارة الوزن وازالة حب الشباب، من المهم تزويد البشرة بالمغذيات وخصوصاً بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكروم والكبريت والسيلينيوم والزنك والفيتامينات A وB وC.

- يمكن توفير الكالسيوم من خلال تناول منتجات الحليب والفواكه والخضار.

- يتوفر الفوسفور في الاسماك والجبنة والبيض.

- اما الكروم فمن الممكن الحصول عليه من خلال تناول الحمص، الفاصولياء، حبوب الصويا.

- يمكن تعويض نقص البوتاسيوم من خلال استهلاك العنب، الخوخ والملفوف.

- تتوفر الفيتامينات A وB وC في الحليب، الطماطم، الليمون، الفليفلة، الكبد، السمك، الجزر، الفواكه حمراء اللون، الرمان، اللحوم غير الدسمة. ومن المهم الحصول على كل هذه المغذيات اثناء اتباع رجيم المراهقات لخسارة الوزن وازالة حب الشباب. ومن الضروري ايضاً شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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