اكثر تمارين الكتف للنساء فاعلية وطرق ممارستها 

بيروت - نادين محمد - تعتبر تمارين الكتف للنساء من التمارين الضرورية التي يجب ممارستها بشكل منتظم. فهذا ينطوي على العديد من الفوائد الصحية. ومن المهم تعلم كيفية القيام بها بالطريقة الصحيحة. ويقوم كل منها على اداء عدد من الحركات السهلة وهو ما يمكن فعله في المنزل. اذاً هذا ابرز ما يجب معرفته عن تمارين الكتف للنساء.

فوائد تمارين الكتف





تنطوي ممارسة تمارين الكتف للنساء اذاً على عدد كبير من الفوائد.

- تعمل على تقوية عضلات الكتفين في حال تمت ممارستها بطريقة منتظمة.

- تساهم في تحسين شكل الكتفين وفي الحد من انحنائهما وفي جعل شكلهما متناسقاً مع شكل الجسم.

- تجعل الجسم اكثر قدرة على التحمل وخصوصاً في حال حمل الاشياء الثقيلة.

- تساهم في تقوية المفاصل والحد من الشعور بألم الرقبة.

- يمكن الاعتماد عليها من اجل اذابة دهون الكتفين.



التمارين



هناك انواع عدة من تمارين الكتف للنساء التي يمكن ممارستها في المنزل.

تمرين السباحة



1 لا يعني هذا السباحة في الماء. ففي هذه الحالة يجب الاستلقاء على البطن ومد الذراعين الى الامام مع الحفاظ على وضعية ساقين مستقيمة.

2 رفع الساقين الى اعلى.

3 يتم رفع الذارعين الى اعلى أن أن يبقيا ملاصقين للجسم.

4 يجب الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان.

5 بعد هذا تحرك الذراعان بطريقة دائرية كما اثناء السباحة.

6 يجب تكرار هذا التمرين ضمن 5 مجموعات على ان تضم كل منها 15 حركة.

تمرين الرفع الجانبي



1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى.

2 يتم حمل الاثقال باليدين وابقاء الذراعين ملاصقتين للجسم.

3 يجب رفع الذراعين الى اعلى من الجانبين ثم انزالهما. ومن المفيد تكرار التمرين ضمن 5 مجموعات على ان تضم كل منها 12 حركة.



تمرين شد الكتفين

1 من اجل ممارسة هذا التمرين يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد الساقين احداهما عن الاخرى.

2 يمد الذراعان الى الامام بشكل مستقيم ويرفعان حتى مستوى الكتفين.

3 يتم حمل شريط مطاط بين راحتي اليدين مع توجيههما الى اسفل.

4 يشد الشريط 15 مرة. ويتم تكرار الحركات ضمن 4 مجموعات اخرى.



تمرين قيادة السيارة

1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى.

2 يتم حمل احد الاثقال على شكل اسطوانة.

3 تمد الذراعان الى الامام مع الحفاظ على استقامتهما مع الساعدين.

4 يتم تحريك الاسطوانة باليدين كما لو انه تتم قيادة السيارة. يجب فعل هذا لمدة لا تقل عن 30 ثانية على ان يتم تكرار التمرين ضمن 5 مجموعات.

تمرين الطيران العكسي



1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى.

2 يجب حمل الاثقال باليدين.

3 يتم الانحناء الى الامام بزاوية 45 درجة مع طي الركبتين قليلاً.

4 ترفع الذراعان على جانبي الجسم مع ابعادهما الى الخلف قليلاً.

5 يتم انزال الذراعين وتكرار الحركة ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها 8 حركات. ويعتبر هذا من ابرز تمارين الكتف للنساء واكثرها فائدة وفاعلية.



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