طريقة نسف دهون الكرش بالشاي الاخضر

بيروت - نادين محمد - يساعد تناول الشاي الاخضرعلى نسف الدهون وإزالة الكرش والتخسيس بسهولة وخلال مدة قصيرة جداً. وهناك احزمة تنحيف تساعد على ازالة دهون الكرش .

عادة ً يتم اكتساب الوزن الزائد لأسباب مختلفة منها تناول الأطعمة الغنية بالسكّر والدهون الضارة. لكن يمكن حرق الدهون وخسارة الوزن ايضاً من خلال بعض خلطات التدليك الطبيعية التي تساعد على استعادة الرشاقة.

حزام الشاي الأخضر والطين والفلفل الحار

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يمكنك تطبيق حزام الشاي والطين والفلفل لنسف الكرش حتى في أيام الصوم. ولا يحتاج تحضيره سوى إلى بضع دقائق. وهو فعال جداً في ما يتعلق بحرق الدهون وخسارة الوزن في منطقة البطن. كما أنه يعمل على تنحيف الخصر.

ولذلك عليك أن توفري هذه المكونات: ملعقتا طعام من أوراق الشاي الأخضر، كوبان من بودرة الطين الأخضر وملعقة وسط من الفلفل المطحون.

وابدئي بعد ذلك بالقيام هذه الخطوات:

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ضعي أوراق الشاي في الماء على النار. وعندما يبدأ الماء بالغليان إنزعي الوعاء عن النار.

أضيفي القليل من بودرة الطين الأخضر والفلفل.

حركي المكونات جيداً إلى أن يذوب الفلفل في الماء وحتى تحصلي على مزيج منسجم وخال من التكتلات. أتركي المزيج يرتاح لبضعة دقائق.

عندما يصبح الماء فاتراً، بللي به قطعة شاش طبية طويلة.

غلّفي محيط بطنك بالشاش واتركي الحزام يجف. أتركيه لمدة ساعتين قبل إزالته وغسل بطنك بالماء الفاتر.

قومي ببعض التمارين الخفيفة لتبقى حرارة جسمك مرتفعة.

كرري تطبيق هذا الحزام مرة أسبوعياً. فهو يساعدك على خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة ومن دون اتباع حمية غذائية قاسية.

والسبب أن الطين يتمتع بخصائص مزيلة للسموم. أما الشاي الأخضر فهو مضاد أكسدة ممتاز، فيما يساعد الفلفل الحلو على تفتيت الدهون.

خلطة التدليك بالشاي الأخضر وبودرة اللوز

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إذا كنت تعانين من تجمع الدهون المزعجة في مناطق مختلفة من جسمك مثل البطن والخاصرتين والفخذين أو الذراعين، ننصحك بأن تلجئي إلى وصفة سحرية تمكنك من حرقها بسهولة ومن دون تعب.

ولهذا حاولي أن تطبقي وصفة الشاي الأخضر وبودرة اللوز والملح الحارقة السريعة والخارقة للدهون. ولذلك ستحتاجين إلى ملعقة طعام من خلاصة الشاي الأخضر، ملعقتين وسط من بودرة اللوز، ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو ورشة من الملح الخشن.

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بعد تحضيرها، اتركي خلاصة الشاي الأخضر تبرد في الثلاجة. وفي هذه الأثناء إمزجي جيداً بودرة اللوز وزيت اللوز الحلو والملح الخشن إلى أن تحصلي على كريم ناعم ومن دون تكتلات.

طبقي هذا المزيج على مناطق تجمع الدهون لديك. قومي بعد ذلك بتدليكها بأصابع يديك بلطف وبواسطة حركات دائرية. كرري ذلك لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل أن تغسلي تلك المناطق جيداً بالماء المنعش.

لكن انتبهي. إذا كانت بشرتك جافة، لا تستخدمي الملح الخشن لأنه يزيدها جفافاً. وحاولي أن تطبقي هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً لأنها تساعدك على حرق الدهون وعلى خسارة الوزن الزائد واستعادة رشاقتك في مدة قصيرة جداً.