شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل دايت للتخلص من دهون البطن.. قلل من الكربوهيدارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العديد من الأشخاص مشكلة في التخلص من الدهون الحشوية التي تتركز في منطقة البطن بالقرب من الأجهزة الحيوية بالجسم مثل الكبد والأمعاء، وتشير العديد من الدراسات إلى أن هناك نظامًا غذائيًا معينًا هو الأفضل للتخلص من دهون البطن، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يمكن أن تتداخل دهون البطن في هذه المنطقة مع وظائف الجسم الحيوية مما يؤدي إلى تطور الحالات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وغيرها، ويمكنك التخلص من دهون البطن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يساعد على حرق تلك الدهون بما يسرع عملية فقدانها بسرعة وسهولة.

تشير الأبحاث إلى أن اتباع دايت منخفض الكربوهيدرات يساعد بشكل كبير في التخلص من دهون البطن ومن ثم إنقاص الوزن بسرعة.

وجدت دراسة استمرت ثمانية أسابيع شملت 69 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن، أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات فقدوا 10 في المائة من الدهون الحشوية و 4.4 في المائة من الدهون الكلية أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

أوضح الدكتور مايكل موسلي مؤلف الدراسة أن نظام الكيتو دايت وهو منخفض الكربوهيدرات، يحتوى على نسبة عالية من الدهون مقارنة بالكربوهيدرات، وهو ما يجبر جسمك على حرق الدهون بدلاً من ذلك عن طريق تحويل الأحماض الدهنية في الدم إلى أجسام كيتونية، واستخدامه كوقود وطاقة للجسم بدلًا من الجلوكوز الناتج عن الكربوهيدرات.

الحيلة هنا ليست في الامتناع عن تناول الكربوهيدرات تمامًا، بل أن تكون انتقائيًا بشأن ما تتناوله بانتظام.



دهون البطن

مع وجود أدلة تشير إلى فعالية اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للمساعدة في حرق دهون البطن، فما الذي يمكن أن يأكله الشخص في مثل هذا النظام الغذائي؟

يمكن أن يكون تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف فعالًا لفقدان الوزن خاصة دهون البطن، وكذلك البقوليات والحبوب الكاملة والبذور وجميعها مفيدة لحركة الأمعاء والتخلص من الانتفاخ.

وتوصلت الدراسات إلى تأثير تناول الشوفان على الشهية، وخلصت إلى أنه يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام خلال الأربع ساعات القادمة.

التوت الأسود أيضًا غنى بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تنشيط جينات حرق الدهون خاصة في منطقة البطن.