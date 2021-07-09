شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض لارتفاع السكر فى الدم يمكن ملاحظتها من خلال أمراض الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري من النوع الثانى من الأمراض المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بسبب تراكم الجلوكوز في مجرى الدم إلى أعراض متنوعة، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وبعض علامات مرض السكري واضحة، ومعظم الناس يعرفونها، في حين أن القليل منها غالبًا ما يمر دون أن يلاحظها أحد.

ومن علامات مرض السكري الجوع المفرط وكثرة التبول والتعب إلى جانب هذه المؤشرات البارزة، هناك ثلاث علامات تحذيرية موجودة أيضًا في فمك، حيث تكشف صحة الفم لدى الشخص الكثير عن الصحة العامة بما في ذلك مستويات السكر في الدم.

3 أعراض لارتفاع السكر في الدم يمكن ملاحظتها في فمك

جفاف الفم

يعد جفاف الفم أحد الأعراض الشائعة والأولى لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، حيث قد يشعر الشخص بالعطش طوال الوقت ويشعر بالحاجة إلى شرب كثير من الماء.

ولا يزال سبب شعور مريض السكرى بالعطش غير معروف ، ولكن وفقًا للنظريات، يمكن أن يكون بسبب بعض الأدوية للسيطرة على مرض السكري وتشمل أعراض جفاف الفم:

-لسان خشن أو جاف

-قلة الرطوبة في الفم

-الشفاه المتشققة

-تقرحات في الفم

-صعوبة في البلع أو التحدث أو المضغ

أمراض اللثة

يؤثر جفاف الفم أيضًا على إنتاج اللعاب حول الأسنان وتحت اللثة، نتيجة لذلك ، تزداد كمية السكر في الجسم ، مما يؤدي إلى تكوين البكتيريا والتسوس، ويحدث تهيج اللثة وتسوس الأسنان وفقدانها.

تعتبر أمراض اللثة أكثر شيوعًا في حالة مرض السكري غير المنضبط، حيث تعد الإصابة بأمراض اللثة مؤشرًا على أن مستوى السكر في الدم أسوأ، تشمل أعراض أمراض اللثة:

-اللثة حمراء أو منتفخة أو مؤلمة أو تنزف

-أسنان حساسة

-رائحة الفم الكريهة أو الطعم السيئ في فمك

فقدان الأسنان

قد تؤدي أمراض اللثة أيضًا إلى فقدان الأسنان لدى مرضى السكري، حيث يؤدي تكوين البلاك حول اللثة إلى إرخاء القبضة حول الأسنان ، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان.

وتظهر الأبحاث أن مرضى السكر يفقدون ضعف عدد الأسنان في المتوسط ​​مقارنة بمن يعانون من أمراض أخرى الخطر أكبر في الشيخوخة وبين أولئك الذين لا يهتمون بصحة الفم. تشمل الأعراض الشائعة لفقدان الأسنان ما يلي:

-تورم أو التهاب اللثة

-ألم الأسنان

ماذا يجب أن تفعل لمنع مضاعفات السكرى على الفم؟

لمنع المضاعفات المتعلقة بصحة الفم، يجب على مريض السكري الحفاظ على مستوى السكر في الدم منضبطاً وتحديد مواعيد منتظمة مع أطباء الأسنان.

في معظم حالات مرض السكري، يركز الناس على العناية بالقدم والعين لأن هذه هي الموضوع الرئيسي للقلق وغالبًا ما يتم تهميش العناية بالأسنان مما يزيد من حدة المشكلات المتعلقة بالفم.