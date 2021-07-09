شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد فيتامين سى الحصن المنيع لحمايتك من الأمراض والعدوى الفيروسية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم والتي تعنكس فائدته على الجسم والبشرة، بجانب أنه يحافظ على استقرار مناعة الجسم التى تعد بمثابة حائط صد للحماية من الأمراض والعدوى الفيروسية التي تهاجمه .

وطبقا لتقرير نشر في موقع DRhealthbenefits، نتناول أبرز الفوائد الصحية ومصادر الحصول على فيتامين سى. ما أهمية فيتامين سى للجسم؟

يسهم فيتامين C في تحسين مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد والعدوى الفيروسية ويسهم في إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تحفز الجهاز المناعى، ضد الوقاية من الأمراض المختلفة.

كيف يحميك فيتامين سى من الوقاية من السرطان؟

كشفت بعض الأبحاث العلمية أن فيتامين سى يساعد فى قتل الخلايا السرطانية، لأن جوهر فيتامين سي يلعب دورًا في منع تكون الخلايا السرطانية، حيث يعمل على قتلها وتدميرها.

هل يؤثر مستويات فيتامين سى في تحسين المزاج؟

كشفت دراسة عن وجود علاقة بين نقص فيتامين سى وارتفاع مستويات التوتر، حيث تبين من خلال دراسة أجريت في جامعة ماكجيل أن الإمداد الكافي من فيتامين سي 500 مجم مرتين في الأسبوع، يسهم في إعادة الحالة المزاجية إلى مستوى جيد بشكل ملحوظ، مما يشير إلى قدرة فيتامين سى في تقليل هرمون التوتر المسمى الكورتيزول.

كيف يؤثر فيتامين سى على صحة العيون؟

يسهم فيتامين سى في منع تطور مرض التنكس البقعى التي تصيب كبار السن وتؤدى الى فقدان البصر بسبب تلف شبكية العين ويؤدى الى فقدان البصر.

ماهى مصادر الحصول على فيتامين سى؟ تتعدد مصادر الحصول على فيتامين سى والتي تشمل الجوافة والفلفل الرومى، والطماطم والفراولة والبرتقال والحمضيات والبروكلى والكيوى والمانجو.

ما الجرعة الموصى بتناولها يوميا من فيتامين سى ؟

الجرعة الموصى بها للرجال تشمل 90 مليجرام يوميا، وللنساء 75 مليجرام يوميا، والأطفال من سن 9 سنوات الى 13 سنة 45 مليجرام يوميا.