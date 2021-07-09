كورونا حول العالم.. الهند تسجل 43 ألف إصابة وقفزة جديدة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 186 مليوناً و356 ألفاً و010 إصابة، الجمعة.



وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و026 آلاف و894 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 170 مليونا و495 ألفا و131 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إصابات الهند ترتفع أكثر من 43 ألفاً

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، الجمعة، تسجيل 43393 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.75 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 911 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405939 منذ بدء الجائحة.





23 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 من الحالات الجديدة إصابات محلية، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 22، ارتفاعاً من عشرة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91989 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





9400 إصابة جديدة بالمكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 9452 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على تزايد انتشار الوباء.

وذكرت البيانات أن الوزارة سجلت أيضاً 266 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و567821 والوفيات إلى 234458.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير، وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمي.





وفيات البرازيل تتجاوز 530 ألفاً

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 53725 إصابة جديدة و1639 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يقترب إجمالي الإصابات في البرازيل من 19 مليون حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 530179.



