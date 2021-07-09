شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وتجنب أمراض الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة قد يؤدى ذلك إلى الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية منها التشنجات الحرارية أو الإجهاد الحرارى أو حتى ضربة الشمس.وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للعديد من المضاعفات الصحية هم الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى أو مرض الكلى، أو الأشخاص الذين يتناولون بعض العقاقير مثل أدوية الحساسية أو ادوية ضغط القلب ومضادات الاكتئاب، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل وأيضا من يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وحدد التقرير بعض النصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة:

1.الإكثار من تناول المياه، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش للحفاظ على برودة جسمك وحصوله على الترطيب المناسب.

2. حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس في المنزل أثناء النهار عن طريق إغلاق الستائر.

3.ابق بعيدًا عن الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.

4. ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس للحماية من الآثار السلبية التي تنعكس على صحة الجسم.

5.ارتدِ ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.

6.تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان ووجبات باردة مثل السلاطات.

7.تأكد من تخزين الطعام الذي يحتاج إلى التبريد بشكل صحيح.

8.تجنب الأنشطة الشاقة مثل الرياضة.

9.تناول الفاكهة والخضر من الأساسيات في جميع الأوقات وخاصة في الأوقات الحارة فهي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم.

10.الاستحمام بالماء البارد للتخلص من رائحة العرق ومنح جسمك الترطيب اللازم.