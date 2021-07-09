شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة بتناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم للكوليسترول بكميات صغيرة لبناء الخلايا السليمة، ولكن ارتفاع مستوياته يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا لم يكن تحت السيطرة، ويشير ارتفاع الكوليسترول إلى تزايد تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية مما يزيد من صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

فيما يلي.. خمسة أطعمة تناولها لخفض مستويات الكوليسترول الضار: 1- الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة كثيفة المغذيات بشكل استثنائي، فهى مصدر غني للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة، وهما عنصران مغذيان يساعدان على خفض مستويات الكوليسترول الضار، لذلك احرص على تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا.

2- المكسرات

المكسرات خاصة اللوز وعين الجمل، هي أيضًا أطعمة غنية بالعناصر الغذائية بشكل استثنائي لأنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون الأحادية غير المشبعة، كما أن عين الجمل تحديدًا غنى بمجموعة متنوعة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.

3- التوت والفراولة

من المؤكد أن الفاكهة إضافة رائعة لنظام غذائي صحي للقلب لعدة أسباب، خاصة الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل التوت والفراولة، حيث تساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول.

تحتوي الفاكهة أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى بفضل آثارها المضادة للأكسدة والالتهابات.

4- الشوكولاتة الداكنة والكاكاو

الكاكاو هو المكون الرئيسي في الشوكولاتة الداكنة، وعلى الرغم من أنه قد يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، إلا أن الأبحاث ما زالت تتحقق من صحة الادعاءات بأن الشوكولاتة الداكنة والكاكاو يمكن أن يخفضا مستويات الكوليسترول الضار، عن طريق منعه من الأكسدة في الدم والتي تعد مصدرًا رئيسيًا لأمراض القلب.

5- الثوم

يحتوي الثوم على العديد من المركبات النباتية القوية بما في ذلك المركب النشط الرئيسي الأليسين، وتشير الدراسات إلى أن الثوم يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوياته وقد يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.