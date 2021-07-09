شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لإجراء فحص العين الشامل تفاديا للإصابة بضعف النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من الأشخاص من ضعف فى البصر على اختلاف الأعمار سواء أطفال أو شباب أو كبار سن، وعادة ما ينصح المتخصصون من الأطباء بضرورة متابعة قياس النظر من وقت لآخر على كل الفئات العمرية حتى يتم اكتشاف أى مشاكل تضعف من الرؤية.

وذكر موقع " HEALTH LINE" الطبى أن فحص العين بصورة منتظمة ما بين فترة وأخرى هو الأفضل لحماية قدرة الفرد على الرؤية بصورة أفضل ، موضحا أن الفحص المنتظم للأطفال لابد أن يكون كل 6 أشهر حتى يصل إلى 12 عاما ، ثم الفحص الدورى كل عام للكبار بعد هذا السن وحتى الوصول للشيخوخة ، إذ يساهم فى كشف أمراض العين وتشخيصها بشكل مبكر .

وأضاف التقرير أن فحص العين الشامل للوصول لأفضل رؤية يتضمن عددا من الخطوات أهمها:

1-اختبارات الرؤية لمعرفة إذا كان هناك قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم أو طول النظر الشيخوخى، علما بأن تغيير الرؤية يرتبط بالعمر على مدى الحياة .

2- اختبارات لمعرفة مدى جودة عمل عينيك معا .

3- اختبارات ضغط العين واختبارات العصب البصرى لمعرفة إذا كانت هناك مياه زرقاء على العين أم لا.

4- الفحص الخارجى والمجهرى للعينين قبل وبعد توسيع عدسة العين.

وذكر الموقع أن التدخل السريع لكشف أمراض العين يساهم فى الحفاظ على مقياس النظر حتى مرحلة الشيخوخة ، إلا أن الإهمال قد يؤدى إلى ضعف تدريجى فى البصر ويبدأ من الأطفال، مشيرا إلى أنه لابد من متابعة الطفل وأعراض ضعف النظر بصورة مستمرة وأهمها الشعور بالصداع والزغللة ، وعدم القدرة على القراءة خلال فترة الدراسة .