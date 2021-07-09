رجيم ينقص 4 كيلو في 7 ايام قبل عطلة الصيف 

بيروت - نادين محمد - من الممكن اتباع رجيم ينقص 4 كيلو في 7 ايام قبل بدء العطلة الصيفية. وهوالهدف الذي تريد الكثيرات تحقيقه خصوصاً انه بات بالإمكان الآن السفر مجدداً لقضاء اجازة ممتعة في احد بلدان العالم. اذاً حان الوقت للتعرف على قواعد هذه الحمية التي تقوم بالدرجة الاولى على شرب الماء بالليمون وتناول الدجاج الخالي من الدهون. وهذه قواعد رجيم ينقص 4 كيلو في 7 ايام قبل الصيف.

الفوائد



قبل اكتشاف اسرار رجيم ينقص 4 كيلوغرامات في 7 ايام على مشارف عطلة الصيف، من المهم التعرف على ابرز فوائده.

- من المهم تناول كوب من الماء بالليمون في الصباح الباكر قبل الفطور لأن هذا يساعد الجسم على التخلص من السوائل والسموم التي تتجمع فيه.

- يساهم تناول عصير الليمون في تعزيز عمل الكبد وعملية الهضم نظراً لاحتوائه على حمض السيتريك.

- يساعد هذا العصير على الحد من حدوث النفخة المزعجة من خلال تحفيز افراز الصفراء.

- يمكن تناوله ان يشكل جزءًا مهماً من برنامج رجيم يهدف الى حرق الدهون وتخسيس الوزن.

البرنامج



يقوم هذا الرجيم الذي ينقص 4 كيلو في 7 ايام قبل الصيف بالدرجة الاولى على تناول الماء مع القليل من عصير الليمون في الصباح الباكر. ولهذا يجب اضافة عصير نصف حبة ليمون الى كوب من الماء الفاتر وشرب المزيج قبل الفطور. كذلك من المهم تناول الخضار والفواكه والبروتينات الخفيفة.

اليوم الاول



الفطور. كوب من الماء الفاتر مع عصير الليمون، حبة تفاح، 3 حبات جوز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من شوربة خضار مصنوعة من دون دسم.

العشاء. طبق من البيض المسلوق من دون ملح، طبق من سلطة الخيار.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون، حبة اجاص، 3 حبات جوز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي، طبق من البروكولي المطهو على البخار.

العشاء. طبق من الخضار المشوية من دون ملح، طبق توفو.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون، حبة اجاص، 3 حبات جوز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، بوريه خضار موسمية.

العشاء. طبق صغير من لحم الحبش المشوي من دون دهون، طبق من سلطة الخيار مع القليل من عصير الليمون.

اليوم الرابع



الفطور. كوب من الماء مع عصير الليمون، حبة اجاص، 3 حبات جوز.

الغداء. طبق صغير من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من بوريه الخضار.

العشاء. 3 بيضات مسلوقة من دون ملح، طبق من السلطة المشكلة.

اليوم الخامس



الفطور. كوب من الماء مع بضع نقاط من عصير الليمون، حبة برتقال، قبضة مكسرات نيئة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع طبق من الخضار المشوية.

العشاء. قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، طبق سلطة مشكلة.

اليوم السادس



الفطور. كوب من الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من شوربة قليلة الدسم والملح.

العشاء. بوريه بطاطا مسلوقة او حبة بطاطا مشوية من دون ملح مع طبق سلطة خيار.

اليوم السابع



الفطور. كوب من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون، 3 حبات جوز وقبضة من اللوز النيئ، حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من شوربة من دون دسم.

العشاء. 3 بيضات مسلوقة من دون ملح، طبق من سلطة مشكلة. ومن المهم اثناء اتباع رجيم ينقص 4 كيلو في 7 ايام قبل الصيف ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وشرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً.



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