شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المانجو خلال فترة الحمل.. تحمى من تسمم الحمل وعيوب الأجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو من الفاكهة الصيفية اللذيذة التي يقبل عليها الكثيرون لأنها تحتوى على مذاق مختلف مزيج من المذاق الحامض والحلو الذي يجعله يقلل من الغثيان الذي تعاني منه النساء خلال فترة الحمل، بجانب فوائدها العديدة على صحة الأمهات خلال هذه الفترة الصعبة التي تنعكس على صحة الجنين،لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة أثناء الحمل مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم.





وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف إنديا" فهناك فوائد عديدة للمانجو خلال الحمل:1.الوقاية من فقر الدم أثناء الحمل

فقر الدم هو حالة تحدث غالبًا أثناء الحمل، وتحتوى المانجو على الحديد الذى يحمى من فقر الدم عن طريق تناول المانجو يوميًا لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء لدى النساء الحوامل.

2.يسهم في تطور نمو الجنين

المانجو فاكهة هامة لنمو الجنين، لأنها غنية بحمض الفوليك الضروري لتحسين نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، كما يساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين التي قد تحدث في بداية الحمل.

3. الوقاية من الإمساك أثناء الحمل

المانجو غني بالألياف الغذائية الضرورية للجهاز الهضمي، و بسبب هذا المحتوى العالي من الألياف فأنها تسهم في التغلب على أعراض الإمساك التي تشكو منها النساء خلال الحمل.

4.المانجو غني بفيتامين سي

فاكهة المانجو تحتوى على مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الجذور الحرة في الجسم التي تأتى من الإشعاع الشمسي أو السجائر أو أي مواد كيميائية والتي يمكن أن تعيق نمو الجنين أثناء الحمل، ويسهم فيتامين سى في خفض مخاطر الولادة المبكرة.

5. غنى بفيتامين أ

تحتوي فاكهة المانجو على فيتامين أ الذي يسهم في تكوين العظام كما أنه ضروري لصحة عيون الطفل ولجهاز مناعته.

6. يسهم في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبى

تتضمن فوائد المانجو أثناء الحمل المساعدة في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي من فيتامين ب 6 الذي يحتوي عليه، وهذا الفيتامين ضروري للجهاز العصبي للطفل ولتكوين خلايا الدم الحمراء.

7. منع تسمم الحمل

تسمم الحمل هو حالة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات أثناء الحمل، لأنه يحتوي على المغنيسيوم كعلاج طبيعي رائع لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، كما يساعد فيتامين (هـ) الموجود في بناء عضلات الجنين.