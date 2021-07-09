شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات شائعة عن المسالك البولية.. عصير التوت البرى لا يعالج أو يمنع العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات المسالك البولية، هي عدوى تصيب الجهاز البولي، وهى أكثر شيوعًا لدى النساء أكثر من الرجال، حيث تسبب إزعاجا شديدا مع رغبة قوية في التبول والشعور بالحرقان، كما يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في منطقة الحوض، وهناك الكثير من العلاجات المنزلية لتخفيف آلام عدوى المسالك البولية ولكن البعض منها مجرد خرافات ليس لها أساس من الصحة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

- خرافات شائعة عن عدوى المسالك البولية:

النساء فقط يصبن بعدوى المسالك البولية

الحقيقة: صحيح أن النساء يصبن بعدوى المسالك البولية أكثر من الرجال، لكن الرجال يصابون بها أيضًا، حيث أظهرت الإحصائيات أن 12٪ من الرجال يصابون بهذه العدوى مرة واحدة على الأقل في حياتهم، مقابل من 40 إلى 50٪ لدى النساء.



النظافة

التهاب المسالك البولية ناتج عن قلة النظافة

الحقيقة: ليس للنظافة علاقة بالإصابة بعدوى المسالك البولية من عدمها، يمكنك أن تكون نظيفًا تمامًا وتصاب بها، ومع ذلك لابد من الحرص الدائم على النظافة وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لها.



عصير التوت البري

عصير التوت البري يمكن أن يعالج أو يمنع عدوى المسالك البولية

الحقيقة: يحتوي عصير التوت البري على مادة البروانثوسيانيدين التي تمنع نمو البكتيريا في جدران المثانة، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يذكر على أنه يمكن أن يمنع العدوى أو يعالجها.

ستختفي في النهاية من تلقاء نفسها

الحقيقة: على الرغم من وجود حالات شفاء من عدوى المسالك البولية مع مرور الوقت، إلا أنه يحدث فقط في حالات العدوى الخفيفة حيث يعتني المريض بنفسه جيدًا عن طريق شرب المزيد من الماء وتجنب العادات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة، ولكن في حالات العدوى الشديدة يجب استشارة الطبيب حتى يمنحك العلاج المناسب خاصة أنك قد تكون بحاجة لمضادات حيوية.