شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق بسيطة تساعد على منع تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يساعد قص شعرك بإزالة الأطراف المتقصفة على جعل شعرك يبدو أكثر صحة، لكن ليس له أي تأثير على البصيلة المسئولة عن النمو والتساقط المبكر، وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر بما في ذلك نقص التغذية، وسوء النظافة، وعادات التصفيف الخاطئة، والإجهاد، وبعض الأدوية، والمرض، وعدم التوازن الهرموني، وما إلى ذلك، لكن قص شعرك لن يقلل من تساقطه، كما يقول أطباء الأمراض الجلدية.

بعد قص شعرك، قد تشعرين وكأنه يتساقط بشكل أقل لأن الشعر قصير، كما أنك ترى شعراً أقل في الحوض، ولكن عدد خصلات الشعر التي تفقدها يظل كما هو.

ووفقا لتقرير موقع "healthsite" ليس لقص الشعر أي تأثير على البصيلة المسئولة عن النمو والفقدان المبكر، لكنه قد يساعد في إزالة الأطراف المتقصفة ويجعل شعرك يبدو أكثر صحة، بدلاً من قص هذا الطول من الشعر الذي استغرق كل هذه الأشهر / السنوات للنمو، اتبعى هذه القواعد الخمس التي اقترحها الدكتور "راشمي" لمنع تساقط الشعر أو السيطرة عليه:



حافظى على نظافة فروة رأسكإذا كنت تمارسين حافظى على نظافة فروة رأسكإذا كنت تمارسين الرياضة أو أصبح شعرك دهنيًا في كثير من الأحيان ، اغسليه كل يوم.



لا تربطى شعرك بإحكام شديد لا تربطى شعرك بإحكام شديد يمكن أن يؤدي شد شعرك إلى إجهاد غير ضروري لجذورك ، مما قد يتسبب في تكسر شعرك وتساقطه.



احمى شعرك من التعرض للأشعة فوق البنفسجية احمى شعرك من التعرض للأشعة فوق البنفسجية

تذكرى أن الشمس يمكن أن تلحق الضرر بشعرك أيضًا، تأكدى من ربط شعرك عند الخروج في الشمس أو استخدام مصل الحماية من الشمس.

تناول المكملات الصحيحةتأكدى من تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية لشعرك ، بما في ذلك البروتين والحديد والفيتامينات (فيتامين أ ، البيوتين ، فيتامين ج ، فيتامين د وفيتامين هـ).