موجز الخليج 365 الاقتصادي.. طفرة سعودية وبورصات العالم تستسلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان العراق.

توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية، نموا بقيادة النتائج القياسية للقطاع غير النفطي.

تأرجحت أسواق الأسهم العالمية، الخميس، متأثرة بالخشية من احتمال خفض "الفيدرالي الأمريكي" دعمه للاقتصاد وتفشي متحوّر دلتا.

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأمريكية، لبحث إنشاء مشروع قومي للبتروكيماويات.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكماشا في الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

حذرت جمعية مصارف لبنان من المساس بالاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي، وتوّعدت بإجراءات قانونية لإيقافه.

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يوليو 2021 في الجزائر، زيادة محدودة بعد الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس على حساب الدولار.

بدأت فكرته في 16 يوليو/تموز 1995، عندما قرر تحويل مرآب منزله إلى مكتبة إلكترونية، ومن هنا تحول جيف بيزوس لأغنى رجل في الكوكب.

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 8 يوليو/تموز 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

تتعرض شركة جوجل الأمريكية لأزمة جديدة في فرنسا، قد تهددها بخسارة 10% من مبيعاتها العالمية، إذا ثبت مخالفتها للقانون في نشر الأخبار.

صعدت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الخميس 8 يوليو/تموز 2021، بدعم تماسك أسعار المعدن النفيس عالميا مع تراجع الدولار.

قفزت أسعار الذهب في سوريا، مساء اليوم الخميس 8 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

استقبلت مصر نحو 26 مليار دولار من مواطنيها العاملين في الخارج، وهو رقم أعلى من العام الماضي رغم الجائحة.

يد تخرب وأخرى تبني وتعمر، ذلك هو الوضع في اليمن، فما تخربه مليشيا الحوثي ترممه أيادي الإمارات، وخير دليل مشروع المخاء بشهادة أهله.

بغرض توسيع نطاق خدماتها اللوجستية بأفريقيا تقدمت موانئ دبي العالمية بعرض للاستحواذ على شركة إمبيريال لوجستيكس"المدرجة ببورصة جوهانسبرج

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2021، يتهاتف السعوديون على شراء الأضاحي وتوزع لحومها على المحتاجين.

لا يوجد مجال تعاون مشترك لم تطرق بابه الإمارات والسعودية خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلدين.

تقدمت الشركة الدولية المكلفة من الأمم المتحدة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي تقريرها للمجلس الرئاسي بعد تأخرها 3 أشهر.

اقتربت مصر من دخول حقبة إنتاج الهيدورجين الأخضر والأزرق عبر اتفاق رسمي مع شركة "إيني الإيطالية".

تخطط "أرامكو" السعودية أكبر شركة نفط في العالم، لطرح حصص جديدة من أعمالها في إطار خطة طموحة لتعزيز القيمة وزيادة الكفاءة.