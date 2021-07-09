شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق الأعصاب أبرزها.. اعرف أسباب تنميل الساقين وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الآلام وتنميل الساقين قد تظهر غالبيتها فى فصل الشتاء ويعانى منها الكثير من الأشخاص وأبرزهم كبار السن، وله العديد من الأسباب ليس فقط للالتهاب الأعصاب بسبب برودة الطقس، لكن هناك عددا من الأسباب المرضية فى الجسم التى تؤدى إلى الشعور بالآلام فى الساقين ومنها وفقا لما ذكره موقعHEALTH LINE" " الطبى:

1- الانزلاق الغضروفى وآلام العمود الفقرى.

2- اختناق بعصب من أعصاب الساقين.

3- فقر الدم بصورة عامة فى الجسم "الأنيميا" .

4- ضيق فى الأوعية الدموية بالجسم.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن السبب المرضى يتم التعرف عليه من استشارة المريض للطبيب المختص، أو بعمل فحوصات وتحليلات ومنها صورة دم كاملة، وتحليل فيتامين د فى الدم، موضحا أن أبرز الحلول لتجنب تنميل الساقين هى:

1- ممارسة الرياضة ورياضة المشى بصفة خاصة وهى مهمة جدا لبناء العظام.

2- التغذية السليمة لمن يعانون أنيميا فى الدم واتباع نظام صحى يحتوى على الفيتامينات.

3- الجلوس فى وضع سليم وحمل الأشياء بطريقة صحيحة لتجنب آلام العمود الفقرى.

4- متابعة زيادة الوزن التى تؤثر بصورة مباشرة على العظام مع زياتها بصورة أكبر من الوضع الطبيعى للجسم .

5- الاستمرار على استخدام المياه الدافئة ومنع التعرض لبرودة الطقس.

وأوضح الموقع ، أن الحالات المرضية تختلف فى علاجها من مريض لآخر من حيث زيادة الأعراض واستمرارها مع الفرد لفترات زمنية طويلة واتباع العلاج الدوائى اللازم للحالة والتى يصفها الطبيب المختص ، وألا تقتصر على الشتاء فقط بل تستمر على مدار العام ، حيث إن آلام العظام لها العديد من الأسباب خاصة فى نقص الفيتامينات اللازمة والتغذية السليمة بالدم.