شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الدهون الصحية للجسم.. أبرزها دعم نمو الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون هي عناصر مغذية في الجسم لا تقل أهمية عن الفيتامينات والمعادن، قد يمتنع البعض عن استهلاك الدهون بحجة أنها غير صحية، ولكن يحتاج الجسم إلى كمية صحية من الدهون للحفاظ على وظيفته والبقاء في حالة صحية جيدة.

ووفقا لما نشره موقع " timesnownews "، قال فاسانتي مالك ، الباحث في قسم التغذية في جامعة هارفارد T.H، إن الجسم يحتاج إلى كمية منتظمة من الدهون، لتوفير الطاقة وحماية الأعضاء.

الدهون الغذائية أنواعها وأهميتها

الدهون هي عناصر مغذية في الجسم يجب أن تستهلك بكميات صحية وقد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى مخاطر تطور الظروف الصحية، هناك ثلاثة أنواع من الدهون: الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة (مقسمة إلى دهون متعددة غير مشبعة وأحادية غير مشبعة) ودهون متحولة..

الدهون مهمة للجسم لأنها:

تمد الجسم بالطاقة.

تحافظ على دفء الجسم.

تعمل كوسادة لحماية الأعضاء.

ضرورية لدعم نمو الخلايا.

تساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A و D و E و K.

مصادر الغذاء للدهون الصحية

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البيض: يمكن أن يساعدك تناول البيض الكامل على تلبية متطلباتك من الدهون، البيض من الأطعمة المتنوعة ويمكن إضافته إلى النظام الغذائي بسهولة

الجبن: مصدر غني للدهون والكالسيوم.

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الأسماك الدهنية:تعتبر الأسماك المختلفة مثل السلمون والسردين مصادر جيدة للدهون الصحية، كما أنها مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحصول على وجبة غنية ولذيذة

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الأفوكادو:يمكن أن يشكل هذا مكونًا رائعًا للإفطار يكون صحيًا، يحتوي الأفوكادو على قوام كريمي وهو مصدر غني للدهون الصحية، يمكنك مزجه في عصير أو هرسه لتحضير الخبز المحمص

المكسرات:من أكثر الأطعمة تنوعًا، يمكن تناول المكسرات مثل الجوز والفول السوداني والفستق والبقان كجزء من الوجبة وكذلك كوجبة خفيفة.