ارتفاع حاد في إصابات كورونا بهولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في هولندا، إذ تم تسجيل حوالي 5500 حالة جديدة، الخميس.

ووفقاً للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، يعد هذا أعلى عدد للحالات اليومية منذ 14 مايو/أيار.



وجرى تسجيل حوالي 800 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، قبل أسبوع بالضبط، فيما تم تسجيل 67 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية لكل 100 ألف نسمة.

ومع زيادة الحالات، تدرس الحكومة فرض إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس.

وألغت هولندا جميع قيود فيروس كورونا تقريبا في 26 يونيو/حزيران، ويتعين حالياً ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام فقط.

ومع ذلك، لا يتم الالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعي المعيارية التي توصي بالحفاظ على مسافة 1.5 متر بين الأشخاص في العديد من الأماكن.

ويرجع الارتفاع في الإصابات الجديدة إلى انتشار سلالة دلتا، على الرغم من أن هذا لم يؤد في الوقت الحالي إلى ارتفاع عدد الحالات التي يتم نقلها للمستشفيات.