شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على 6 خرافات حول كريمات الوقاية من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كريم الوقاية من الشمس جزء لا يتجزأ من العناية بالبشرة للجميع، ولكن هناك بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالواقي من الشمس والتي تحتاج إلى معرفتها، فحتى الأشخاص الأكثر وعيًا بالبشرة بيننا معرضون للمفاهيم الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة ، وحتى زيادة المخاطر لسرطان الجلد.

إذا كنت لا تستطيع تجنب الشمس، فإن أفضل طريقة لحماية بشرتك هي استخدام واقي الشمس ، وفيما يلي بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول كريم الوقاية من الشمس وفقا لتقرير موقع "healthline" .





الخرافة الأولى: كلما كان عامل الحماية من الشمس أعلى كان ذلك أفضلتحتاج إلى وضع واقي من الشمس كل ساعتين بغض النظر عن مستوى عامل الحماية من الشمس، احصل على عامل حماية من الشمس بدرجة 50 أو أكثر.

الخرافة الثانية: كريمات واقى الشمس ستؤثر على مستويات فيتامين د لديك الخرافة الثانية: كريمات واقى الشمس ستؤثر على مستويات فيتامين د لديك

تأثيرات واقي الشمس على فيتامين (د) ليست كبيرة، ولكن إذا كنت لا تزالى خائفة، يمكنك زيادة مستويات فيتامين د لديك بمساعدة أطعمة مثل السلمون والشوفان وحليب البقر وعصير البرتقال والبيض والتونة وما إلى ذلك.



الخرافة الثالثة: نوافذ السيارة تحجب الشمسعلى الرغم من أن الزجاج الأمامي للسيارة يتكون عادة من زجاج مصفح يقوم بتصفية الأشعة فوق البنفسجية UVB و UVA ، إلا أن النوافذ الجانبية والخلفية ليست كذلك. الخرافة الثالثة: نوافذ السيارة تحجب الشمسعلى الرغم من أن الزجاج الأمامي للسيارة يتكون عادة من زجاج مصفح يقوم بتصفية الأشعة فوق البنفسجية UVB و UVA ، إلا أن النوافذ الجانبية والخلفية ليست كذلك.

الخرافة الرابعة: يمكن صنع كريم الوقاية من الشمس في المنزل

لا يوجد دليل يشير إلى أن أي تركيبة منزلية الصنع يمكن أن تساعدك في صنع واقي من الشمس آمن ومُصمم مثل المنتج التجاري، لا تتوفر المكونات المستخدمة لصنع واقي الشمس ولا يمكن خلطها بسهولة.



الخرافة الخامسة: الواقي من الشمس مقاوم للماء الخرافة الخامسة: الواقي من الشمس مقاوم للماء

تشير الدراسات إلى أنه لا يوجد منتج واقٍ من الشمس يمكن أن يكون مقاومًا للماء تمامًا.



الخرافة السادسة: لا تستخدمي واقي الشمس إذا كانت بشرتك داكنة الخرافة السادسة: لا تستخدمي واقي الشمس إذا كانت بشرتك داكنة

البشرة الداكنة هي نفسها عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس مثل أي بشرة أخرى.