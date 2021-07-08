شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : مدخنات السجائر الإلكترونية أكثر عرضة لإنجاب أطفال أوزانهم قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن النساء اللائي يستخدمن السجائر الإلكترونية أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال منخفضي الوزن بنسبة 33%.

وقالت الدكتورة أنيت ريجان ، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذة المساعدة في علم الأوبئة وفقا لتقرير موقع "medicalxpress ، إن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة - أولئك الذين يقل وزنهم عن 5.5 رطل - يحتاجون غالبًا إلى رعاية طبية متخصصة ويكونون أكثر عرضة لمضاعفات الحياة المبكرة والمشكلات الصحية طويلة الأمد .

وتم نشر نتائج الدراسة ، التي شملت أيضًا باحثين من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، في إصدار يوليو من مجلة Obstetrics & Gynecology، وقام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 80 ألف أم من نظام مراقبة تقييم مخاطر الحمل 2016-18 ، أو PRAMS ، وهو مشروع منسق من قبل مركز السيطرة على الأمراض يجمع المعلومات على الصعيد الوطني حول تجارب الأمهات قبل وأثناء وبعد الحمل بفترة قصيرة.



الحوامل والتدخين

من بين تلك المجموعة ، أفاد 1.1٪ أنهم استخدموا السجائر الإلكترونية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ، وقال ما يقرب من ثلثي مستخدمي السجائر الإلكترونية إنهم دخنوا أيضًا السجائر العادية أو "القابلة للاحتراق" خلال تلك الفترة.

وقالت ريجان، التي تدرس أيضًا في مدرسة التمريض بجامعة سان فرانسيسكو: "على الرغم من أن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص يستخدمون السجائر الإلكترونية، فقد فوجئنا بعدد الذين استخدموا السجائر الإلكترونية أثناء الحمل، ووجدنا معدلات متزايدة لانخفاض الوزن بين الأجنة عند الولادة لمستخدمات السجائر الإلكترونية".

وقالت ريجان: "هذه النتائج مهمة، لأن الولادة المبكرة تعني أن الطفل لديه وقت أقل في رحم الأم للنمو واكتساب الوزن".

ويعتبر النيكوتين ، الموجود في كل من السجائر العادية والسجائر الإلكترونية ، من المواد السامة، وهو مادة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على نمو الجنين، ووجد الباحثون أن انخفاض الوزن عند الولادة كان أكثر شيوعًا بين النساء اللائي يستخدمن السجائر الإلكترونية بشكل متكرر منه بين المستخدمين العرضيين.

وتُظهر هذه النتائج أن السجائر الإلكترونية لا ينبغي اعتبارها بديلاً آمنًا للسجائر العادية ، وأنه من المحتمل أن تكون هناك مخاطر صحية حقيقية جدًا من التدخين الإلكتروني عندما يتعلق الأمر بالحمل.