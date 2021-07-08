هل كل الأطفال لديهم عيون زرقاء عند ولادتهم؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 10:48 مساءً - عند توقع طفل، فإن إحدى السمات التي قد تتساءل عنها هي لون عينيه، غالباً ما يأخذ الآباء إشارة من ألوان عيونهم ويخمنون لون العين المحتمل لطفلهم، ومع ذلك، قد يظل اللون الأزرق باقياً في ذهنك أكثر من غيره، يعتقد العديد من الآباء أن جميع الأطفال يولدون بعيون زرقاء، ويتغير اللون في النهاية، لكن هل كل الأطفال لديهم عيون زرقاء عند الولادة حتى لو لم يكن لدى أي من الوالدين عيون زرقاء؟يتحدث الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال عن ما إذا كان جميع الأطفال يولدون بعيون زرقاء، وما الذي يحدد لون العين، وما الذي يسبب تغيرات في لون عين الطفل.

هل كل الأطفال لديهم عيون زرقاء عند الولادة؟

عيون طفلك

لا، فليس كل الأطفال يولدون بعيون زرقاء، يتم تحديد لون العين من خلال جينات لون العين الموجودة في الكروموسوم 15 والتفاعل المحتمل لبعض الجينات الأخرى، لا توجد مجموعتان من الآباء لديهم جينات متشابهة تماماً حتى داخل نفس شجرة العائلة، نظراً لأن كل والد له جيناته الفريدة وتعبيره الجيني، فليس من الضروري أن يولد جميع الأطفال بعيون زرقاء.

ما الذي يحدد لون العين؟

عيون الطفل

يأتي لون العين من القزحية، وهي الأنسجة المخططة التي تتحكم في فتحة العين، وهي الفتحة المركزية للعين، عندما نرى عيني شخص ما ونلاحظ لون عينيه، نرى القزحية ولونها.

وهي الأنسجة المخططة التي تتحكم في فتحة العين، وهي الفتحة المركزية للعين، عندما نرى عيني شخص ما ونلاحظ لون عينيه، نرى القزحية ولونها. يتم تحديد لون القزحية بشكل أساسي من خلال جينات تسمى OCA2 وHERC2 الموجودة في الكروموسوم 15،هذه تنظم كمية الميلانين الموجودة في أنسجة القزحية، الميلانين الموجود في القزحية هو نفس الصبغة الموجودة في بشرتنا، تحتوي العيون البنية على أكبر قدر من الميلانين، بينما تحتوي العيون الزرقاء على أقل كمية، بالنسبة لأولئك الذين لديهم عيون زرقاء، فإن القزحية ليست زرقاء على وجه التحديد، يظهر ذلك فقط بسبب تشتت أطوال موجات الضوء المختلفة بواسطة السدى، الطبقة العليا من القزحية.

يتلقى الطفل أليلاً واحداً (متغير جيني) من كل والد، والذي سينقل أليلاً بناءً على جينات لون العين المستلمة من والديهم الأليلات للعيون الداكنة مع المزيد من الميلانين، مثل البني، تعتبر سائدة على تلك التي تحتوي على كمية أقل من الميلانين، مثل الأزرق، لذلك، قد يؤدي إلى الاحتمالات التالية .

سيكون للوالدين ذوي العيون الزرقاء فرصة أكبر في إنجاب طفل ذي عيون زرقاء، سيكون للوالدين بنييْ العينين فرصة أكبر لإنجاب طفل بني العينين.

أحد الوالدين بعيون زرقاء والآخر بعيون بنية لديهم فرص متساوية تقريباً في إنجاب طفل أزرق العينين أو بني العينين، على الرغم من أن فرص إنجاب طفل بني العين ستكون أعلى قليلاً.

سيكون للوالدين بنييْ العينين فرصة ضئيلة لإنجاب طفل ذي عيون زرقاء إذا كان لدى أي من أجداد الطفل عيون زرقاء.

تنطبق نفس الفرص عندما يتم استبدال الوالد ذي العيون البنية بأحد الوالدين بأي لون آخر أغمق من الأزرق، أي ظلال قزحية أخرى تحتوي على المزيد من الميلانين، مثل الأخضر والبندقي، هذه احتمالات تقريبية للون عين الطفل عند الولادة، ويمكن أن تؤثر عدة عوامل وراثية على النتيجة.

ما الذي يمكن أن يسبب العيون الزرقاء عند الولادة؟

طفل بعيون زرقاء اللون



هناك أطفال ولدوا بالفعل بعيون زرقاء، يمكن أن يكون لون عين الطفل أزرق عند الولادة للأسباب التالية.

علم الوراثة

تلعب الجينات دوراً مهماً في تحديد لون عين الطفل يمكن أن تؤدي الظروف والسيناريوهات التالية المتعلقة بالجينات إلى عيون زرقاء عند الأطفال.

يمكن أن تؤدي الظروف والسيناريوهات التالية المتعلقة بالجينات إلى عيون زرقاء عند الأطفال. الميراث العائلي: من المرجح أن يكون لدى الطفل عيون زرقاء عندما يكون لدى آبائهم وأجدادهم عيون زرقاء. من المحتمل أن تكون العيون الزرقاء أكثر شيوعاً بين مجموعات بشرية معينة. هؤلاء الناس لديهم تجمع جيني مع أليلات قزحية زرقاء في الغالب.

تعبير الأليل العشوائي: ليس من غير المألوف أن ينجب الآباء ذوو العيون البنية طفلاً بعيون زرقاء. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يكون أحد الوالدين حاملاً لأليل قزحية زرقاء متوارثاً عبر الأجيال ولكن بدون أي تعبير. قد ينتقل المتغير الجيني للقزحية الزرقاء بشكل عشوائي ويعبر في الطفل، مما يؤدي إلى أن يكون لهما عيون زرقاء.

زرقاء. التفاعل مع الجينات الأخرى: تشير الأبحاث إلى أن جينات ألوان العين أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد، حيث قد تتفاعل جينات لون العين مع الجينات المشاركة في تحديد لون الشعر والجلد . لذلك، في حالات نادرة، قد يولد الطفل بلون العين الزرقاء دون وجود تاريخ عائلي أو وجود أليلات قزحية زرقاء كامنة.

المتلازمات والشروط

هناك بعض الحالات الوراثية أو المتلازمات أو الاضطرابات التي يمكن أن تسبب العيون الزرقاء عند الأطفال. في كثير من الحالات، قد لا تظهر العيون الزرقاء عند الولادة وتظهر بعد أيام أو أسابيع قليلة من الولادة.

المهق العيني: هو حالة وراثية تسبب فقدان الميلانين في القزحية. يتسبب في جعل العيون أفتح، وتتحول في النهاية إلى ظل أزرق. هذه الحالة ناتجة عن طفرات جينية، ويمكن أن تكون خلقية (موجودة عند الولادة)، وتحدث بشكل أكثر شيوعاً عند الأولاد أكثر من الفتيات، الأطفال المصابون بالمهق العيني لا يظهر عليهم الجلد أو الشعر دائماً. ومع ذلك، فإن مشاكل الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية شائعة. في حالات نادرة، قد يعاني الطفل من فقدان البصر على المدى الطويل.

متلازمة واردنبورغ: وهي اضطراب وراثي غالباً ما يكون خلقياً. يحدث بسبب الجينات الطفرة، والتي تكون موروثة في الغالب.

هل يتغير لون عين الطفل؟

عيون الطفل

نعم. يمكن أن يتغير لون قزحية الطفل خلال السنة الأولى، يمكن أن يكون تغير اللون في كثير من الأحيان خلال الأشهر الستة الأولى، ويتباطأ بين ستة أشهر و12 شهراً، السبب وراء التغيرات في لون العين هو نقص الميلانين الكامل النمو، عادة ما يستغرق الميلانين في قزحية الطفل من تسعة إلى 12 شهراً ليحل محلها، مما يعطي العين لونها النهائي.

في بعض الأحيان، قد تتحول عيون الطفل الزرقاء تدريجياً إلى اللون البني مع نمو الميلانين تماماً، ومع ذلك، فهو نادر جداً ونادراً ما يحدث عند الأطفال الذين ورثوا عيوناً زرقاء ومع ذلك، فإنه يشير إلى أنك قد تكون قادراً فقط على معرفة لون العين النهائي لعين الطفل بعد أن يكمل عيد ميلاده الأول.

متى تكون قلقاً؟

عيون الطفل