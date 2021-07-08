تورم العين عند الأطفال: الأسباب والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 يوليو 2021 10:48 مساءً - جدول المحتوى

1.شدة تورم عيون الطفل

2.ما الذي يسبب التورم في عيون الطفل؟

3.أسباب التورم في كلتا العينين

4.كيف يتم علاج تورم العيون عند الأطفال؟

5. العلاجات المنزلية لتورم العيون عند الأطفال



العيون هي أعضاء حساسة، وأي مشكلة فيها يمكن أن تكون مزعجة للشخص، بينما من المحتمل أن تكون ملحوظة لمن حولهم، قد يشعر الآباء بالقلق عندما يلاحظون تورم عيون أطفالهم، يمكن أن تكون هناك شدة مختلفة من تورم العين لأسباب مختلفة، التحديد والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنع أي مضاعفات.

يخبرك أخصائي الأطفال وحديثي الولادة عمر عبد الحميد بالأسباب المختلفة والعلاجات المنزلية وخيارات العلاج لعيون الطفل المنتفخة.

1. شدة تورم عيون الطفل

عين الأطفال

يشمل التورم في عيون الطفل تورماً في أنسجة الجفون ومقل العيون والمدارات التي توجد بها مقل العيون، يمكن تحديد شدة تورم العين عند الأطفال من خلال المقياس التالي:

تورماً في أنسجة الجفون ومقل العيون والمدارات التي توجد بها مقل العيون، يمكن تحديد شدة تورم العين عند الأطفال من خلال المقياس التالي: تورم خفيف: يعتبر التورم خفيفاً عندما يقتصرالانتفاخ على الجفون، لكنها تنفتح بشكل طبيعي.

تورم معتدل: العيون أكثر من منتفخة، لكن العيون لا تزال تفتح بشكل طبيعي.

التورم الشديد: يؤدي تورم الجفون إلى انغلاق العينين أو بقائها شبه مغلقة، قد يكون هناك أيضاً تورم في أنسجة مقلة العين، مثل الملتحمة والصلبة (بياض العين).

2. ما الذي يسبب التورم في عيون الطفل؟

تورم العين عند الأطفال

هناك عدة أسباب لتورم العين ، اعتماداً على ما إذا كانت إحدى العينين أو كلتاهما مصابتين:

، اعتماداً على ما إذا كانت إحدى العينين أو كلتاهما مصابتين: أسباب انتفاخ عين واحدة

فرك العين: من الشائع أن يلمس الأطفال عيونهم أو يفركوها بأيدٍ متسخة، قد يؤدي الغبار والمهيجات الأخرى الموجودة على اليدين، مثل جزيئات الطعام، إلى تهيج العينين، مما يؤدي إلى انتفاخهما مؤقتاً.

لدغات الحشرات: قد تؤدي لدغة الحشرات على محيط العين (المنطقة المحيطة بالمحجر أو محجر العين)، أو على الجفن إلى تورم عيون الطفل، لدغات البعوض والنمل هي بعض الأسباب الشائعة.

الحساسية والتهاب الجلد التماسي: قد يصاب الأطفال المعرضون للحساسية أو الحالات ذات الصلة، مثل التهاب الجلد التماسي (الإكزيما)، بتورم في العين عند ملامستها لمسببات الحساسية، بعض المحفزات الشائعة هي النباتات والحشرات وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة.

الجُدجُد: يمكن أن يحدث التصفيف عند الأطفال بسبب عدوى أو انسداد في قنوات الغدد الدهنية في الجفن أو بصيلات الرموش. يمكن أن تسبب الحالة غلياناً بارزاً على الجفن المصاب يمكن أن يؤدي البرلاثيون، الذي يؤثر فقط على قنوات الغدد الدهنية، إلى نفس النتائج.

التهاب كيس الدمع: هو التهاب الكيس الدمعي الذي يقع في الزاوية الداخلية للعين باتجاه الأنف، البكتيريا هي السبب الأكثر شيوعاً لهذه العدوى.

انسداد القنوات الدمعية: تقوم القناة الدمعية أو القناة الأنفية الدمعية بتصريف الدموع من العين إلى التجويف الأنفي، A القناة المسيل للدموع سدت في الأطفال الرضع يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ العينين، هناك عدة أسباب وراء انسداد القنوات الدمعية، بما في ذلك التشوهات الخلقية للقناة الدمعية.

التهابات الجيوب الأنفية: تقع الجيوب بين تجويف الأنف والعينين، قد تؤدي أي عدوى في الجيوب الأنفية إلى تورم حول العينين.

التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج: وهو عدوى تصيب أنسجة محيط العين، وهي المنطقة المحيطة بمحجر العين، البكتيريا هي أكثر أسباب الإصابة شيوعاً.

3. أسباب التورم في كلتا العينين

عين الطفل متنفخة ماذا أفعل

التهاب الملتحمة: هو غشاء رقيق يغطي داخل الجفون والصلبة (بياض العين)، تسمى هذه الحالة عادة بالعين الوردية، يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو نتيجة لحساسية.

الوذمة حول العينين: الوذمة هي احتباس السوائل داخل أنسجة الجسم، مما يسبب تورماً موضعياً، يمكن أن تحدث الوذمة حول الحجاج بسبب تراكم السوائل حول العينين، ينتج عن مشاكل أساسية خطيرة، مثل مشاكل الكلى أو الكبد أو القلب، المتلازمة الكلوية هي حالة تؤدي إلى دخول الكثير من البروتين إلى الكلى، مما يتسبب في حدوث وذمة وانتفاخ حول عين الطفل، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

التأق: هو رد فعل تحسسي يهدد الحياة، ويسبب تورم أنسجة الجسم، بما في ذلك العيون والجفون غالباً ما يكون مصحوباً بصعوبة في التنفس أو البلع وخلايا في الجلد تعتبر بعض المواد الغذائية والأدوية ولسعات بعض الحشرات، مثل النحل، من العوامل الشائعة.

والجفون غالباً ما يكون مصحوباً بصعوبة في التنفس أو البلع وخلايا في الجلد تعتبر بعض المواد الغذائية والأدوية ولسعات بعض الحشرات، مثل النحل، من العوامل الشائعة. إلى جانب هذه الأسباب، يمكن أن تؤدي إصابة العين أيضاً إلى تورم العيون عند الأطفال، إذا لاحظت تورماً في إحدى عيني الطفل أو كلتيهما بعد الإصابة، اصطحب طفلك إلى الطبيب على الفور، إذا كانت الإصابة ناتجة عن مادة كيميائية أو مادة تدخل في عيني الطفل، فتوجهي للمستشفى فيمكن لمقدمي الرعاية الصحية إعطاء الترياق أو العلاج المناسب.

4. كيف يتم علاج تورم العيون عند الأطفال؟

عين الطفل

علاج تورم العيون يعتمد على سبب وشدة التورم، قد لا يتطلب التورم الخفيف والمعتدل أي علاج، يتطلب التورم الشديد وبعض حالات تورم العيون طرق العلاج التالية:

ينصح باستخدام قطرات العين المضادة للبكتيريا في حالة التهاب الملتحمة الجرثومي.

المضادة للبكتيريا في حالة التهاب الملتحمة الجرثومي. يتطلب التورم والتهاب الملتحمة المرتبط بالحساسية في العين قطرات من المضادات الحيوية وأدوية عن طريق الفم.

يمكن وصف المضادات الحيوية الموضعية لتورم الجفن الخارجي، على سبيل المثال بسبب الودقة، يلزم في بعض الحالات التصحيح الجراحي للتشوهات، مثل انسداد القناة الدمعية، تتطلب العدوى الخطيرة، مثل التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج، دخول المستشفى وإعطاء المضادات الحيوية عن طريق الوريد.

تكون هناك حاجة للعلاج ذي الصلة لأسباب أخرى، مثل المتلازمة الكلوية، لعلاج العيون المتورمة في بعض الحالات.

5. العلاجات المنزلية لتورم العيون عند الأطفال

علاج انتفاخ العين

إذا كانت العيون المتورمة ناتجة عن لدغة حشرة، فعادةً ما تكون غير ضارة وتشفى من تلقاء نفسها، إذا بدا الطفل غير مرتاح، يمكنك وضع كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش مبللة على العين المصابة لمدة خمس دقائق في كل مرة لمدة 20 دقيقة.

إذا كان تورم عين طفلك ناتجاً عن ودقة، فضعي كمادة دافئة لمدة خمس دقائق، من ثلاث إلى خمس مرات في اليوم، استخدمي منشفة نظيفة في كل مرة.

ناتجاً عن ودقة، فضعي كمادة دافئة لمدة خمس دقائق، من ثلاث إلى خمس مرات في اليوم، استخدمي منشفة نظيفة في كل مرة. إذا كان تورم عين طفلك ناتجاً عن التهاب الجلد التماسي أو الحساسية، فإن تجنب المادة المسببة للحساسية هو أفضل طريقة لتخفيف التورم ومنع تكراره.

متى ترين الطبيب؟

يجب أن ترشدك شدة الجفون المتورمة والأعراض المرتبطة بها إلى تحديد ما إذا كان يجب عليكِ الاتصال بطبيبك.

يجب عليك الاتصال بطبيب الأطفال الخاص بك وطلب الرعاية الفورية في الحالات التالية:

تورم شديد في إحدى العينين أو كلتيهما.

يصاحب تورم العين حمى.

تظهر الجفون أو الصلبة حمراء اللون ومنتفخة.

صديد أو سائل يخرج من العين.

تظهر على طفلك علامات التوعك أو يبدو مريضاً للغاية.

يمكنك الاتصال بطبيب الأطفال في غضون 24 ساعة في الحالات التالية:

يعاني الطفل من تورم جفن أو جفنين بدون حمى ولا تأثير على روتين الطفل.

ألم أو إيلام في الجفن مع عدم وجود أعراض أخرى.

تورم حول الحجاج (تورم حول العينين)، ولكن لا توجد أعراض أخرى.

احمرار وتورم خفيف في الصلبة، ولكن لا توجد حمى.

إذا لم تتمكني من اصطحاب طفلك إلى الطبيب على الفور، ويبدو أن طفلك بخير بشكل عام، يمكنك الانتظار لمدة ثلاثة أيام، ومع ذلك، إذا استمر التورم لأكثر من ثلاثة أيام أو كان مزمناً، فاستشيري الطبيب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.