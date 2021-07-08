شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: اتباع ريجيم الكيتو قد يخفض نمو الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن ريجيم "الكيتو" قد يكون وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة بسرطان المخ، لأنه نظام غذائى غنى بالدهون وقليل الكربوهيدرات، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الخبراء أن النظام الغذائي "الكيتو المعدل" يستحق الاستكشاف للأشخاص الذين يعانون من أورام المخ، حيث وجدت الدراسة أن النظام الغذائي كان آمنًا ومجديًا للأشخاص المصابين بأورام دماغية تسمى الأورام النجمية، حيث أدى النظام الغذائي إلى تغييرات في التمثيل الغذائي في الجسم والدماغ، كما أنه يبطئ نمو الورم .

وأشار الباحثون إلى أنه لا يوجد الكثير من العلاجات الفعالة لهذه الأنواع من أورام الدماغ، حيث تعتمد هذه الخلايا السرطانية على الجلوكوز أو السكر، لتنقسم وتنمو، مضيفين أن النظام الغذائي "الكيتو"، يوفر نسبة منخفضة من السكر، ما يمكن خلايا الدماغ الطبيعية من الاعتماد على الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، مما يؤثر على بطء نمو الخلايا السرطانية.

واجرى الباحثون تقييما لعدد من الأشخاص الذين يعانون من الأورام، من خلال اتباع النظام الغذائي الكيتو لمدة 8 أسابيع، والذى يعتمد على اللحوم والألبان والخضراوات والأسماك وغيرها من اللحوم قليلة الدهون مع خفض تناول الكربوهيدرات، وكان الهدف الرئيسي من الدراسة هو معرفة ما إذا كان الأشخاص قادرين على اتباع النظام الغذائي دون أي آثار جانبية خطيرة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى حدوث تغييرات في التمثيل الغذائي في الجسم والدماغ لدى مصابى الأورام السرطانية، حيث انخفضت مستويات الهيموجلوبين A1c ومستويات الأنسولين وكتلة الجسم الدهنية، مقابل زيادة كتلة الجسم النحيف،كما أظهرت فحوصات الدماغ المتخصصة التي تكشف عن التغيرات في مستقلبات الدماغ زيادة في تركيزات الكيتونات والتغيرات الأيضية في الورم.

وتوصل الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائى "الكيتو" يمكن أن يمنع نمو أورام المخ كما يمكن أن يكون آمنًا للأشخاص المصابين بأورام المخ وينجح في إحداث تغييرات في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.