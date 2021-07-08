إليكم فوائد زيت الشوفان للشعر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 09:16 مساءً - يعتبر الشوفان من أنواع الحبوب المنتشرة في جميع أنحاء العالم حيث يستخدم كغذاء للإنسان أو للحيوان، وكغذاء خاص بالأطفال ويدخل في صناعة الخبز والحلويات، كما يُصنع منه زيت الشوفان الذي يتميز بأنّه زيت مهم لجسم الإنسان، حيث يفيده في العديد من الجوانب.

فوائد زيت الشوفان للشعر

بخلاف استخدامه كوجبة إفطار متوازنة، فالشوفان يتم استخدامه أيضا في كثير من العلاجات المنزلية الخاصة بالبشرة، بما في ذلك الحمامات، الأقنعة ومنتجات التقشير، وذلك بسبب قدرته على تقليل الالتهاب، التهيج والمساعدة على الترطيب جيدا. ومن الجدير ذكره أن زيت الشوفان يُستَخلَص من حبوب الشوفان ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، الأحماض الدهنية الأساسية، الدهون وفيتامين إي.

ونستعرض فيما يلي أبرز فوائد زيت الشوفان بالنسبة للشعر:

– يرطب الشعر وفروة الرأس بفضل اشتماله على حمضي اللينوليك والأوليك.

– يخفف من تهيج فروة الرأس بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات.

– يساعد على التحكم في حكة فروة الرأس، التي تنتج عن التهيج أو الالتهاب.

– يزيد مرونة الشعر لكونه مرطبا ممتازا للخصل وفروة الرأس.

– يحسن صحة فروة الرأس بشكل عام عبر زيادة الترطيب وتقليل الالتهاب.

– يعزز نمو الشعر عبر تحسين فروة الرأس في المقام الأول.

– يعزز المكونات الأخرى؛ إذ وجدت دراسات أن تضمين حمضي الأوليك واللينوليك بمنتجات العناية بالشعر يساعد الفروة على امتصاص المكونات الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كيف يمكنك استخدام زيت الشوفان مع الشعر؟

– وضعه وتركه على الشعر وهو رطب بعد شطف البلسم.

– تدليكه في فروة الرأس برفق بعد تنظيف الشعر والفروة بصورة تامة.

– مزجه مع نوع البلسم الذي تستخدمينه ومن ثم وضع المزيج على الشعر لمدة 5 دقائق ثم شطفه.

– استخدامه كمعزز للبروتين؛ إذ يمكن لأحماض أوميغا الدهنية الموجودة في زيت الشوفان أن تعمل في الواقع على تعزيز امتصاص المكونات الأخرى في المنتجات.

– استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على زيت الشوفان بما يعود بالنفع على شعرك بالأخير.