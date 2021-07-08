“ريجيم العساكر”: اخسري 5 كليوغرامات بـ3 أيام فقط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 09:16 مساءً - تسعى النساء للقيام بريجيم دائماً للحفاظ على رشاقة أجسادهن خاصة مع حلول فصل الصيف وبدء موسم البحر.

لذلك، “ريجيم العساكر”، ويُعرف أيضاً بإسم نظام غذاء البحرية أو ريجيم الجيش وغيرها من التسميات يلاقي شعبية كبيرة نظرا لقدرته على إنقاص الوزن في فترة قصيرة، حيث بإمكان متبعه أن يفقد حوالى 5 كلغ من وزنه خلال 3 أيام، إذا اتبع التوصيات بحذافيرها.

وتعتمد هذه الحمية على استهلاك كمية ضئيلة من السعرات الحرارية، وتناول عناصر غذائية متناسقة كيميائياً، تساعد من خلال تفاعلها على فقدان الوزن.

برنامج “ريجيم العساكر”

اليوم الأول:

تتمثل وجبة الإفطار في كوب من القهوة أو الشاي مع الكافيين، وشريحة من الخبز المحمص مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني ونصف حبة غريب فروت، وجميعها يتضمن 308 سعرات حرارية.

أما في وجبة الغداء، فيجب تناول كوب آخر من القهوة أو الشاي، مع شريحة من الخبز المحمص (خبز القمح الكامل هو الأفضل)، ونصف علبة من سمك التونة، وتحتوي هذه الوجبة الصغيرة على 139 سعرة حرارية فقط.

وفي العشاء يمكن تناول حوالي 100 غرام من أي نوع من اللحوم، وكوب من الفاصوليا الخضراء ونصف حبة موز وتفاحة صغيرة، كما يمكنك الحصول على كوب كامل من المثلجات بطعم الفانيليا، في حال اخترت شريحة من صدر الدجاج الخالي من الدهون، وهذه الوجبة تساوي 619 سعرة حرارية.

ومع هذه الوجبات في اليوم الأول ستصل السعرات الحرارية إلى 1066 سعرة حرارية، ولا يسمح بتناول الوجبات الخفيفة.

اليوم الثاني:

في هذا اليوم يجب ألا تتجاوز السعرات الحرارية 1193 سعرة حرارية، حتى ولو تم اختيار بعض الأطعمة التي تحتوي كميات من الدهون.

يمكن تناول قطعة من الخبز المحمص عند الفطور، مع بيضة واحدة مطبوخة بالشكل الذي ترغب فيه بالإضافة إلى حبة موز، وحتى إذا افترضنا أن البيضة كانت مقلية فإن السعرات الحرارية لن تزيد عن 223 سعرة.

وتحتوي وجبة الغداء على بيضة مسلوقة و5 قطع من البقسماط المملح (saltine crackers)، وكوب من الجبنة المنزلية، وحتى وإن كانت الجبنة كاملة الدسم فإن السعرات الحرارية لن تتجاوز 340 سعرة.

ويمكن تناول نصف حبة موز عند العشاء، ونصف كوب من الجزر وكوب كامل من القرنبيط و 2 هوت دوغ ساخنة، كما يمكن الحصول على كوب من الآيس كريم بطعم الفانيلا، وهذه الوجبة تحتوي على 630 سعرة حرارية.

اليوم الثالث:

هذا اليوم هو الأكثر صعوبة لانه يحتوي على 762 سعرة حرارية فقط.

وتتضمن وجبة الإفطار شريحة من جبن الشيدر مع 5 قطع من البقسماط المملح، وتفاحة صغيرة، وتحتوي هذه الوجبة على 232 سعرة حرارية.

وفي الغداء شريحة واحدة من الخبز المحمص وبيضة، وحتى إن كانت البيضة مقلية في الزيت فإن الوجبة لن تتجاوز ما مجموعه 170 سعرة حرارية.

أما العشاء فيحتوي على 460 سعرة حرارية، من خلال تناول نصف حبة موز وعلبة كاملة من سمك التونة وكوب من الآيس كريم.

ويمكن خلال الأيام الأربعة المتبقية من الأسبوع، تناول كل انواع الطعام، قبل معاودة الكرة بشرط ألا يتجاوز مجموع الوجبات اليومية الـ1500 سعرة حرارية باليوم، وتقول المواقع التي تروّج للحمية العسكرية إن تناول تركيبات غذائية معينة سوف يعزز عملية التمثيل الغذائي.