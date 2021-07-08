رغم موجة ثالثة.. تطعيم 1% فقط من سكان أفريقيا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى 1.19% فقط من سكان أفريقيا لقاح كورونا، وهي نسبة ضئيلة تثير قلق الخبراء مع اجتياج موجة ثالثة من الوباء للقارة.

وقال جون نرغم إصابة بعض المطعمين.. باحث يكشف أهمية لقاحات كورونا

كينجاسونج، مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، الخميس: "هذا قليل للغاية في هذه المرحلة من الوباء".



ويعزى الارتفاع الحالي في الإصابات إلى سلالة "دلتا" شديدة العدوى، والتي تم رصدها في 15 دولة أفريقية حتى الآن.

وفي الأيام السبعة حتى 4 يوليو/تموز، سجلت القارة أسوأ أسبوع لها منذ بدء الوباء، وفقاً للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي.

وارتفع عدد الحالات لسبعة أسابيع متتالية منذ بدء الموجة الثالثة في مايو/أيار، وتم تسجيل أكثر من 251 ألف إصابة جديدة في القارة الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 20% عن الأسبوع السابق له.

وقال مويتي إن عدد الحالات آخذ في الارتفاع في 16 دولة أفريقية، محذراً من أن "الأسوأ لم يأت بعد" وأن أفريقيا لا تزال على بعد عدة أسابيع من انخفاض مستوى العدوى.

وتم تسجيل ما يزيد قليلاً على 5.7 مليون إصابة بكورونا في أفريقيا حتى الآن، وفقاً لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، مع تسجيل أكثر من 148 ألف حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

لكن الخبراء يعتقدون أن عدد الحالات غير المسجلة أعلى على الأرجح في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.